El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró este jueves 4 de septiembre nuevas instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa número 37 ‘Genaro Estrada Félix’, ubicado en la ciudad de Mazatlán.

En el evento, el mandatario ratificó su compromiso con la formación de las juventudes del estado a través de una educación de calidad y espacios dignos para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Rocha Moya estuvo acompañado por la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios, y por la secretaria de Educación de Sinaloa, Gloria Himelda Félix, ante quienes felicitó a los estudiantes del plantel por iniciar un nuevo ciclo escolar.

“El compromiso de mi gobierno de seguir apoyando a la juventud por la vía de la educación” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Ruben Rocha Moya destaca importancia de las becas

Rubén Rocha agregó que la educación es parte de la estrategia para dar al pueblo de Sinaloa el bienestar, justicia social y paz que requieren. En este sentido, destacó la importancia de la beca Benito Juárez que otorga el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual combate la deserción escolar y reduce desigualdades.

También se refirió al buen momento que atraviesa la ciudad de Mazatlán con nuevos proyectos de infraestructura como la construcción de un HomePort. También destacó que el gobierno de Estados Unidos quitó la advertencia de viaje a este destino turístico.

El evento contó con la presencia Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF estatal; Ricardo Madrid Uriarte, secretario general del SNTE 53; Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud; diputado Manuel Guerrero Verdugo; Jesús Jacobo Santiago, director del plantel anfitrión y la alumna Melissa Jaqueline Lizárraga a nombre de los alumnos beneficiados, así como los jóvenes matriculados en el plantel.