Este lunes 8 de septiembre, durante la Conferencia Semanera, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, habló sobre la importancia de alzar la voz y felicitó a los ciudadanos que se manifestaron el domingo por la delincuencia que ha afectado la paz en el estado.

Asimismo, Rocha agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad Federal por su coordinación para restablecer la seguridad en Sinaloa.

Rubén Rocha reitera su compromiso por restablecer la tranquilidad en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reconoció que la seguridad todavía no se ha restablecido del todo; sin embargo, hizo un compromiso con toda la población del estado de seguir combatiendo la delincuencia.

“Nuestro compromiso con los que se manifestaron ayer y con el millón de culichis que vivimos aquí, los tres millones que vivimos en Sinaloa, les digo, nuestro compromiso enfático es seguir combatiendo la delincuencia hasta que, en efecto, como lo pidieron ayer estas ciudadanas y ciudadanos, tengamos paz, gocemos de paz, para poder ser más productivos y generar mejores ambientes de convivencia en nuestra sociedad, felicidades” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Rocha Moya agradece a Claudia Sheinbaum por su compromiso con Sinaloa

Además de reiterar su compromiso, Rocha Moya, habló sobre su reunión en Palacio Nacional, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde se discutieron los acuerdos para reforzar las instituciones de seguridad.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reiteró su compromiso por restablecer la seguridad en el estado. (corte)

Moya destacó que uno de los acuerdos asumidos durante la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública fue intensificar la coordinación entre las corporaciones federales con las estatales y municipales.

Por otra parte, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad Federal por trabajar de manera muy estrecha y coordinada, con el objetivo de restablecer la tranquilidad en Sinaloa.