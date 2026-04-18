Mauricio Tabe pidió al gobierno de México tomar en cuenta a los municipios y comunidades en la discusión nacional sobre el uso del fracking como método para la extracción de gas natural.

El también presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) señaló que, en caso de avanzar una reforma o propuesta relacionada con esta técnica, los gobiernos locales serían los primeros en enfrentar consecuencias ambientales, sociales y económicas derivadas de la actividad energética.

“Insistimos en que esta discusión debe considerar a las autoridades municipales de las zonas susceptibles de explotación para saber qué efectos va a tener para la población y para las comunidades y cómo se va a compensar” Mauricio Tabe, presidente de ANAC

ANAC pide recursos para comunidades afectadas por fracking

De acuerdo con Mauricio Tabe, cualquier decisión sobre fracking debe contemplar la opinión de autoridades municipales ubicadas en zonas potencialmente aptas para la explotación de hidrocarburos.

El alcalde consideró que, si se autoriza esta práctica, las comunidades donde se realicen trabajos de extracción deben recibir beneficios directos y recursos extraordinarios para atender posibles impactos.

Explicó que parte de las ganancias generadas por la producción de gas natural podrían destinarse a obras públicas, infraestructura, servicios urbanos y programas ambientales que compensen las afectaciones locales.

Tabe sostuvo que la derrama económica no debe concentrarse únicamente en empresas del sector energético, sino también llegar a las regiones donde se modificaría el entorno social y territorial.

Mauricio Tabe plantea compensaciones para municipios afectados por fracking (cortesía)

El dirigente de la ANAC insistió en que el debate energético requiere escuchar a quienes gobiernan municipios y conocen de primera mano las necesidades de la población.

Añadió que una discusión de esta magnitud no puede realizarse sin mecanismos de consulta con comunidades que podrían verse impactadas por el uso del fracking.

La postura del organismo municipalista busca que, antes de cualquier aprobación, exista claridad sobre riesgos, beneficios, medidas de mitigación y esquemas de compensación para las localidades involucradas.

Con ello, Mauricio Tabe llamó a que el análisis del tema se realice con visión territorial y con participación directa de los gobiernos municipales.