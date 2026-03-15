El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, lideró una jornada intensiva para el retiro de obstáculos y enseres en la colonia Reforma Social.

Durante la intervención, las brigadas recolectaron diversos objetos, como neumáticos y recipientes plásticos, que impedían el paso fluido en la zona.

Esta iniciativa busca establecer orden en las áreas comunes de la demarcación. En el despliegue participaron César Garrido, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, junto con equipos de Seguridad Ciudadana y Servicios Urbanos, quienes supervisaron la limpieza de las vialidades.

Mauricio Tabe refuerza la seguridad con calles libres de obstáculos

El mandatario detalló que estas brigadas recorren las colonias dos veces por semana para eliminar “cachivaches”. Además de los operativos programados, la alcaldía atiende reportes ciudadanos directos para asegurar que las vialidades permanezcan despejadas y seguras.

Mauricio Tabe enfatizó que, aunque algunos ciudadanos vuelven a colocar objetos tras el paso de la autoridad, su administración mantendrá la vigilancia constante. El objetivo es no ceder ante prácticas que afectan la movilidad y el orden público en Miguel Hidalgo.

El alcalde hizo un llamado a la comunidad para evitar el uso de objetos o “mostrencos” con el fin de reservar espacios de estacionamiento. Mantener la limpieza y el orden ha sido una prioridad de su gobierno para transformar las colonias en entornos mucho más seguros.

Miguel Hidalgo libre de obstáculos: Mauricio Tabe refuerza operativos de orden (Cortesía )

Durante el recorrido a pie, se detectaron desde puestos comerciales abandonados hasta máquinas de juego prohibidas por la ley. En un periodo menor a dos horas, el equipo de servicios urbanos logró retirar aproximadamente 4.5 toneladas de material que estorbaba en las calles.

Desde mayo de 2025, se han ejecutado 83 intervenciones en toda la alcaldía, sumando un total de 340 toneladas de objetos retirados. Estas acciones se fundamentan en la Ley de Cultura Cívica, que prohíbe estorbar el tránsito sin una causa justificada.

Quienes infrinjan estas normas pueden enfrentar multas económicas que superan los 4 mil 600 pesos. Además, la ley contempla arrestos administrativos de hasta 36 horas para reincidentes, así como la obligatoriedad de realizar jornadas de trabajo comunitario en favor de la alcaldía.