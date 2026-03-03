El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México a garantizar que los desarrolladores inmobiliarios cumplan con las obras de mitigación que establece la ley y que estos trabajos se realicen en las mismas colonias donde se levantan los proyectos, a fin de reducir el impacto urbano que generan.

Mauricio Tabe pide a SPOTMEX frenar trámites a desarrolladores incumplidos

El mandatario solicitó a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (SPOTMEX) que, al momento de dictaminar las obligaciones urbanas, priorice obras que beneficien a las colonias donde se desarrollan los complejos habitacionales, y no en otras zonas de la ciudad o fuera de la demarcación.

Asimismo, subrayó que las mitigaciones no deben utilizarse como un fondo discrecional, sino como un mecanismo para compensar las afectaciones que provocan los nuevos desarrollos y mejorar el entorno inmediato.

Durante su mensaje, Tabe señaló como ejemplo el conjunto habitacional de Be Grand ubicado en Lago Alberto 300, en la colonia Anáhuac, integrado por varias torres que suman mil 865 viviendas. Asimismo, indicó que este proyecto fue autorizado en el 2012, y según la alcaldía, no existe evidencia de que se hayan ejecutado las obras de mitigación correspondientes.

“El cumplimiento de las obligaciones no solamente trae un beneficio para el desarrollo, trae un beneficio para los vecinos que habitan las Torres Be Grand y para los vecinos que transitan alrededor. No se les está pidiendo un favor, no se les está pidiendo que nos ayuden como alcaldía, se está pidiendo que cumplan con sus obligaciones para el bien de los vecinos que viven en esas torres y también para generar certeza para los futuros compradores de esas viviendas" Mauricio Tabe, alcalde Miguel Hidalgo

El alcalde afirmó que cumplir con estas obligaciones no es opcional, ya que representan beneficios tanto para quienes habitan en las torres como para los vecinos y peatones que transitan en la zona, añadiendo que permitir que continúen trámites sin saldar pendientes vulnera la legalidad y afecta la confianza ciudadana.

Tabe pide a SPOTMEX obligar a Be Grand a cumplir mitigaciones en colonia Anáhuac (cortesía)

Además, aseguró que entre las obras que siguen sin realizarse están la repavimentación y mejora del alumbrado en Lago Alberto, Lago Iseo y Lago Xochimilco, vialidades ubicadas en la colonia Anáhuac que debieron atenderse de forma paralela al desarrollo inmobiliario.

Mauricio Tabe informó que en las mesas de trabajo con SPOTMEX, solicitará establecer fechas concretas para que los desarrolladores cumplan con todas las mitigaciones pendientes durante este año.

Asimismo, recordó que existen otros instrumentos como los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC), entre ellos el SAC Granada y el SAC Tacubaya, cuyos recursos deben aplicarse en las zonas donde se generan, con reglas claras y transparencia.

Finalmente, reiteró que su postura es impulsar el crecimiento inmobiliario, pero con orden y respeto a la ley, garantizando certeza tanto para inversionistas como para las y los vecinos de Miguel Hidalgo.