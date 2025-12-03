Javier May Rodríguez continúa avanzando en su compromiso de construir un Gobierno Digital que permita a la ciudadanía gestionar trámites y servicios desde un solo punto de acceso. Así lo destacó la titular de la Coordinadora General de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental (CGMAIG), Diana Bonilla Mata, al informar sobre los primeros resultados de la plataforma Llave Tabasco.

La herramienta digital permite a los usuarios realizar trámites de forma fácil y segura, sin necesidad de acudir a oficinas gubernamentales.

Javier May da un paso firme hacia un Gobierno Digital con Llave Tabasco

“Llave Tabasco” fue lanzada el 10 de noviembre de 2025 y, desde esa fecha, ha registrado más de 21 mil 567 solicitudes de trámites. Las personas usuarias han podido crear sus cuentas rápidamente para aprovechar los servicios del portal desarrollado por un equipo técnico especializado de la CGMAIG.

Diana Bonilla recalcó que esta plataforma elimina filas en dependencias y evita gastos de traslado, al permitir que los trámites se realicen completamente en línea. Para acceder, basta ingresar al portal llave.tabasco.gob.mx desde una computadora o un teléfono móvil, registrar la CURP para validar identidad y completar datos personales como dirección, teléfono, correo electrónico y una contraseña segura.

Javier May impulsa un Gobierno Digital con Llave Tabasco. (Cortesía)

En su etapa inicial, Llave Tabasco ofrece 60 trámites y servicios prioritarios, entre ellos:

Actas de nacimiento

Licencias de conducir

Tarjetas de circulación vehicular

Tarjetones para conductores del transporte público

Constancia de no inhabilitado

Reemplacamiento vehicular (a partir de 2026)

Todos los documentos emitidos a través del portal cuentan con firma digital de la dependencia correspondiente y con código QR, lo que evita su falsificación. Además, se almacenan en el expediente digital del usuario y pueden descargarse una vez realizado el pago.

La funcionaria agregó que se habilitó un Call Center para resolver dudas, y que personal de la CGMAIG y de la Secretaría de Finanzas ha instalado módulos informativos en jornadas ciudadanas y eventos como el Festival del Chocolate y el Festival Cultural CICOM, con buena respuesta de la población.

En cuanto a la seguridad de pagos, Diana Bonilla aseguró que la plataforma cumple con los estándares necesarios para proteger la información bancaria de las personas usuarias.

Finalmente, destacó que “Llave Tabasco” cuenta con una interfaz accesible para quienes no están familiarizados con el uso de computadoras y que se trabaja en la incorporación de más trámites en las siguientes etapas.