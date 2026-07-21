Maru Campos sostuvo un encuentro con directivos de la compañía trasnacional Regal Rexnord durante su gira de trabajo en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre el Gobierno de Chihuahua y la empresa para impulsar el desarrollo del sector aeroespacial en la entidad.

Durante la reunión participaron Kevin Long, vicepresidente ejecutivo y presidente del Segmento de Automatización y Control de Movimiento; Weldon Abbott, presidente de Soluciones Aeroespaciales; y Allison Maginot, vicepresidenta de Cumplimiento en Materia de Comercio, Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad.

En el encuentro se dio seguimiento a los incentivos, la asesoría jurídica y el acompañamiento que el Gobierno estatal ha brindado a Regal Rexnord para garantizar la operación de sus dos plantas industriales ubicadas en el Parque Industrial BAFAR, en la ciudad de Chihuahua.

Maru Campos impulsa nuevas inversiones y empleos para Chihuahua

Durante el diálogo con los directivos, la gobernadora escuchó las propuestas y necesidades de la empresa para ampliar sus operaciones en el estado, con el objetivo de generar más empleos y fortalecer el crecimiento de la industria aeroespacial.

Asimismo, Maru Campos reiteró el compromiso de su administración de brindar certeza jurídica y condiciones favorables para que las empresas continúen invirtiendo y expandiendo sus proyectos en Chihuahua, fortaleciendo la confianza del sector privado.

Desde el inicio de sus operaciones en 2024, Regal Rexnord ha invertido 13.8 millones de dólares en la entidad para la apertura de su división aeroespacial y de Industrial Power, inversión que ha permitido la creación de casi 200 empleos de alto valor.

La presencia de la compañía ha consolidado su papel como un importante socio comercial en la fabricación de motores eléctricos y componentes de transmisión, fortaleciendo la cadena productiva del estado.

Actualmente, Chihuahua se mantiene como la principal economía exportadora de México en el sector aeroespacial.

Tan solo en 2025, la entidad superó los 109 mil millones de dólares en exportaciones, una cifra que refleja la fortaleza, resiliencia y competitividad de su industria a nivel internacional.