Durante su gira de trabajo en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, la gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión con representantes de Embraer para conocer los planes de expansión de la compañía y fortalecer su desarrollo en Chihuahua.

Durante el encuentro se establecieron canales de comunicación estratégicos que permitirán a la empresa acceder a incentivos, agilizar sus cadenas de suministro y contar con mayor certeza jurídica, acciones encaminadas a impulsar nuevas inversiones y la generación de empleos en la entidad.

Maru Campos impulsa el crecimiento del sector aeroespacial en Chihuahua

Como parte del fortalecimiento de la industria aeroespacial, se destacó que el 1 de julio de 2026, Embraer adquirió el 50 por ciento de la participación de Safran en la planta industrial EZ AIR, ubicada en la ciudad de Chihuahua, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la empresa.

Durante la reunión, Maru Campos afirmó que el estado cuenta con infraestructura industrial, servicios y talento especializado para respaldar la expansión de las capacidades y operaciones de la compañía.

En el encuentro participaron Roberto De Deus Chaves, vicepresidente Ejecutivo de Compras Globales y Cadena de Suministro; Bruna Wilbert, directora de Compras; João Pedro Taborda, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales; y Andreza De Souza Alberto, vicepresidenta de Personal, ESG y Comunicación Corporativa.

Embraer fortalece su presencia en Chihuahua con inversión y generación de empleos

Embraer, considerado el tercer fabricante de aviones civiles más grande del mundo, consolidó su presencia en Chihuahua tras asumir el control total de EZ AIR, convirtiéndose en la única empresa en México capaz de manufacturar la totalidad de los componentes de cabinas de aeronaves.

Esta operación fortalece el liderazgo de Chihuahua dentro del sector aeroespacial nacional y refuerza su posición como un destino competitivo y confiable para las inversiones internacionales.

Actualmente, Embraer genera más de mil 100 empleos en la entidad, cifra que podría incrementarse conforme avance el plan de expansión del conglomerado brasileño.

Finalmente, acompañada por el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, Maru Campos reiteró que Chihuahua ofrece condiciones de certeza jurídica, estabilidad e infraestructura para impulsar inversiones de largo plazo, especialmente en el contexto del T-MEC.