La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a la ceremonia en memoria de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Palma, quienes fallecieron hace cuatro años en Cerocahui, municipio de Urique.

La conmemoración reunió a autoridades civiles, representantes de la Iglesia católica, integrantes de la Compañía de Jesús y habitantes de la región, quienes recordaron el legado de servicio y acompañamiento comunitario de los religiosos en la Sierra Tarahumara.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, participó en la ceremonia en memoria de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. (cortesía )

Maru Campos destaca acciones en la Sierra Tarahumara

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señaló que desde los hechos ocurridos en 2022, su administración ha mantenido un seguimiento permanente en la región para atender las principales necesidades de la población.

Asimismo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos refrendó el acompañamiento institucional a las comunidades serranas durante esta jornada de memoria y reflexión.

Habitantes de Cerocahui participaron en una procesión acompañada por danzas tradicionales rarámuri, una manifestación cultural y espiritual que simboliza las oraciones y el anhelo de paz para los pueblos de la región.

Durante la visita, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo un diálogo con sacerdotes de la zona para intercambiar impresiones sobre la situación que enfrentan las comunidades serranas y las acciones impulsadas por el Gobierno estatal para fortalecer el tejido social.

Dependencias estatales mantienen estrategia Juntos por la Sierra

En la ceremonia también estuvieron presentes el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza; el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez; el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo; y Jesús Carrillo, coordinador de Asesores del Gobierno del Estado.

A través de estas dependencias, el Gobierno de Chihuahua mantiene acciones permanentes en la Sierra Tarahumara mediante la estrategia Juntos por la Sierra, enfocada en mejorar las condiciones de vida de la población, ampliar el acceso a servicios básicos, fortalecer la atención médica, la educación y la seguridad en las comunidades serranas.