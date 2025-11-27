Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, inauguró el Centro de Convenciones Centenario Tres Culturas de Cuauhtémoc, un nuevo recinto diseñado para impulsar el desarrollo económico y fortalecer la conectividad empresarial e industrial de la región.

Durante la ceremonia, la mandataria estuvo acompañada por el presidente municipal Humberto Pérez. Ambos develaron la placa conmemorativa y realizaron el tradicional corte de listón que marcó el inicio de las actividades del Día de la Manufactura, la primera exposición que alberga el inmueble.

Maru Campos destaca impulso económico con nuevo Centro de Convenciones en Cuauhtémoc

El nuevo Centro de Convenciones se construyó con una inversión conjunta de 115 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento. El recinto cuenta con cuatro salas, incluida una con capacidad para hasta 4 mil personas.

La infraestructura ofrece climatización, iluminación, wifi, audio, proyección, cocina, módulos de escenario, sistema contra incendios y espacios multifuncionales para la realización de simposios, exposiciones, congresos, eventos culturales y actividades empresariales.

Maru Campos inaugura Centro de Convenciones que impulsará el desarrollo en Cuauhtémoc. (Cortesía )

En su mensaje, la gobernadora destacó que su administración apuesta por acompañar y escuchar a la población, además de generar condiciones para que el desarrollo económico sea posible. Subrayó que Cuauhtémoc representa la fuerza del campo y la lucha de Chihuahua, y señaló que los recientes bloqueos en carreteras responden a la necesidad de atender las demandas del sector primario.

Estos bloqueos no pertenecen a ningún partido, hay personas de todas las ideologías. Debemos pensar en otras formas en donde podamos incidir al Gobierno Federal, a que elimine o disminuya los daños que hace esta Ley General de Aguas, y sigan protegiendo a los productores. Maru Campos

Durante el evento, Maru Campos entregó las Preseas al Emprendimiento, a la Innovación y al Mérito Empresarial, otorgadas a una compañía de servicios industriales, a una gasera y a una quesería, respectivamente.

La mandataria reiteró que su gobierno continuará impulsando infraestructura, desarrollo y equidad, para que Cuauhtémoc mantenga su crecimiento y reafirme su papel como uno de los motores económicos más importantes de Chihuahua.

Por su parte, el alcalde Humberto Pérez agradeció la colaboración del Gobierno del Estado y celebró que la localidad cuente ahora con un hogar donde las ideas, el trabajo y la diversidad se encuentran.

Posteriormente, acompañada de María de Lourdes Medina, presidenta nacional de Canacintra, y del alcalde de Columbus, Nuevo México, Philip H. Skinner, la gobernadora recorrió los stands instalados como parte de la exposición.