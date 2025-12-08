El gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, se convirtió en el invitado especial en el evento “La Noche Mexicana en el Vaticano”, organizado en el marco del Jubileo Ordinario 2025.

Este evento fue organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México ante la Santa Sede (el Vaticano), donde el Papa funge como el jefe de Estado y del Gobierno.

Chihuahua participa en evento navideño en el Vaticano

Chihuahua es la entidad mexicana número 17 en participar en uno de los encuentros más significativos para la iglesia católica.

Durante la “Navidad Mexicana del Vaticano”, la gobernadora de Chihuahua inició la celebración con una misa oficiada por monseñor Pietro Bongiovanni, párroco de la Basílica di San Salvatore in Lauro, quien dio la bienvenida a la representación chihuahuense.

Niñas Rarámuri protagonizan la Navidad Mexicana 2025 en el Vaticano (Cortesía )

Maru Campos agradeció la invitación para ser anfitriones de la Navidad Mexicana; asimismo, destacó que por primera vez la comitiva de la Navidad Mexicana se integra oficialmente con sus pueblos originarios, por lo que presentó al Coro de Niñas del Albergue Yermo y Parres, de Carichí, que es integrado por niñas Rarámuri.

“Carichí, Chihuahua, se encuentra en lo profundo de nuestra Sierra Tarahumara, una región conocida por su belleza, donde se encuentran algunos de los cañones más profundos del mundo, pero que también es el hogar de culturas ancestrales, como los rarámuri que hoy nos acompañan” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La gobernadora estuvo acompañada por el obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González, donde explicó que este pueblo originario representa a la Sierra Tarahumara, un lugar puro y luminoso para el territorio.

“El canto de las niñas busca justamente reavivar nuestra esperanza. Que este concierto y esta misa nos recuerden que la diversidad nos engrandece y que juntos, sí es posible construir la paz y la esperanza que hoy las naciones, las comunidades y las personas necesitan” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Durante la Navidad Mexicana en el Vaticano, el Coro de las Niñas de Carichí deleitó a los asistentes con el concierto “Raíces, Sonidos y Emociones”. Además, el pianista rarámuri, Romeyno Gutiérrez, y el grupo Conjunto Primavera, asistieron para tocar cantos navideños y tradicionales.

Niñas Rarámuri protagonizan la Navidad Mexicana 2025 en el Vaticano (Cortesía )

Finalmente, las y los asistentes disfrutaron de una clásica posada con dulces, comida y una piñata mexicana.

Con este evento, Chihuahua reafirma su compromiso de impulsar eventos culturales y actividades donde cada parte de la población se sienta incluida, garantizando el respeto y derechos de los pueblos originarios de la región.