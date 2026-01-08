Marisol Rosso Rivera anunció que la Ruta de la Salud llegará a una de las comunidades más alejadas de la sierra de Guanaceví, como parte del compromiso del DIF Estatal de llevar atención social y servicios médicos a todos los rincones de Durango.

La presidenta del DIF Estatal reiteró que el gobierno encabezado por Esteban Villegas Villarreal mantiene una política de atención constante en territorio, sin distinción entre comunidades. Asimismo, explicó que a través del programa Ruta de las Sonrisas se entregan apoyos sociales, juguetes y se fortalecen los espacios de convivencia familiar.

Hoy estamos aquí porque ya conocemos el camino y porque queremos volver muchas veces más. Marisol Rosso

Durante su primera visita a la comunidad de Ciénega de la Vaca, Marisol Rosso destacó que el Gobierno del Estado trabaja bajo una política social cercana, humana y con resultados. En ese contexto, anunció que el próximo 15 de enero de 2026 llegará la Ruta de la Salud a la comunidad.

Este hospital sobre ruedas permanecerá entre tres y cuatro días para brindar atención también a localidades cercanas. Se trata de un modelo único a nivel nacional, integrado por cinco camiones que ofrecen más de 15 servicios médicos gratuitos, entre ellos:

Consultas médicas generales

Estudios de laboratorio

Radiografías

Mastografías

Exámenes de la vista con entrega de lentes

Electrocardiogramas

Atención médica a domicilio para personas adultas mayores o con discapacidad

Además, la presidenta del DIF Estatal subrayó que se entregan de manera gratuita apoyos funcionales como bastones, andaderas, sillas de ruedas y aparatos auditivos.

Destacó también la incorporación, por primera vez, del programa de placas dentales para adultos mayores, que incluye traslado y atención especializada sin costo, con el objetivo de mejorar la salud, alimentación y calidad de vida de las personas beneficiarias.

Por su parte, el presidente municipal de Guanaceví, Rogelio Ayala, agradeció la visita de Marisol Rosso y reconoció el respaldo permanente del Gobierno del Estado para atender a las comunidades más apartadas del municipio.

Señaló que la llegada de la Ruta de la Salud, así como los apoyos sociales entregados durante la visita, representan un beneficio directo para las familias de la sierra, al acercar servicios médicos y programas que durante años fueron difíciles de recibir debido a la lejanía y las condiciones geográficas de la región.