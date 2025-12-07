Marisol Rosso Rivera, presidenta del DIF Estatal, llevó la “Ruta de las Sonrisas” hasta las comunidades más pequeñas y lejanas de Durango para iniciar oficialmente el festejo navideño.

De noche, con frío y en ocasiones bajo la lluvia, el camión especial arribó durante el primer fin de semana de diciembre de 2025 para sorprender a niñas, niños, maestras, maestros y familias enteras.

Marisol Rosso comparte alegría y esperanza con las comunidades de Durango

En cada parada, Marisol convivió con las y los pequeños, quienes esperaban con expectativa el “camión misterioso” que nadie había abierto todavía.

Entre emoción y aplausos, inició la cuenta regresiva antes de revelar su contenido: juguetes y aguinaldos que iluminaron las sonrisas de la comunidad.

Llegó un camión muy misterioso, un camión que no hemos abierto. Entonces, ¿qué creen que pueda traer? ¿Me ayudan? ¡Vamos a abrirlo! Volteen para atrás… ¡Una, dos! Marisol Rosso

Al convivir con las familias, Marisol también recordó el significado de esta temporada. Expresó que la Navidad es el mejor momento del año para agradecer a Dios por terminar un año más y convivir con la familia.

Ruta de las Sonrisas llega a más de 1,300 habitantes

Este recorrido forma parte del Operativo Navideño 2025, que contempla la entrega de más de 300 mil juguetes en más de 4 mil escuelas de Durango.

Las comunidades visitadas incluyen:

Antonio Castillo

Belisario Domínguez

Francisco Villa Nuevo

Echeverría de la Sierra

San Juan de Aguinaldos

Mimbres

San Pedro de la Máquina

La Quinta

Salvador Allende

En conjunto, estas localidades suman más de 1,300 habitantes que recibieron con emoción y gratitud la Ruta de las Sonrisas.

Marisol Rosso lleva la "Ruta de las Sonrisas" hasta comunidades lejanas de Durango. (Cortesía)

Marisol Rosso destacó que este operativo llega más lejos que nunca gracias al trabajo coordinado con el gobernador Esteban Villegas y el equipo del DIF Estatal. También informó que se entregan en más de 4,000 escuelas más de 300,000 juguetes en esta Navidad.