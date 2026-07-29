Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, acusó a un supuesto asesor de Jaime Bonilla de orquestar una “emboscada psicológica” en su contra en medio de la controversia por la cancelación de su visa.

En entrevista con El País, Marina del Pilar Ávila explicó que el supuesto asesor le hizo creer que enfrentaba una investigación formal en Estados Unidos, pero solo había sido una estrategia para intimidarla y obtener información.

Marina del Pilar Ávila acusa “emboscada psicológica” orquestada por asesor de Jaime Bonilla

La gobernadora Marina del Pilar Ávila aseguró que fue víctima de una “emboscada psicológica” orquestada por un supuesto asesor de Jaime Bonilla, quien se habría aprovechado de la situación de su visa estadounidense.

De acuerdo con Marina del Pilar Ávila, el supuesto asesor de Jaime Bonilla la intimidó al punto de inventar que el gobierno de Estados Unidos había solicitado su detención para ser extraditada.

Marina del Pilar Ávila (Cuarto Oscuro / Presidencia)

Marina del Pilar Ávila sostuvo que actuó convencida de que estaba atendiendo un asunto institucional relacionado con la recuperación de su visa, pues eso le habría hecho creer el presunto asesor de Jaime Bonilla.

La mandataria sostuvo que su visa es indispensable para desempeñar funciones propias de una gobernadora fronteriza. De esta necesidad se habría valido el asesor de Jaime Bonilla para emboscar psicológicamente.

Asimismo, Marina del Pilar Ávila negó haber entregado información confidencial al margen de los canales oficiales o haber cometido alguna irregularidad durante esas gestiones que se hicieron públicas.

Respecto a los audios filtrados en días recientes, la gobernadora afirmó que fueron obtenidos de manera ilegal y manipulados para generar presión política, por lo que ya presentó una denuncia por la grabación.