La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer que el estado se posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional en captación de Inversión Extranjera Directa (IED), sumando un total de mil 800 millones de dólares al cierre del tercer trimestre del 2025.

Estos resultados se han dado gracias a la política económica, impulsada por la gobernadora, que se centra en fortalecer la competitividad y la confianza en el estado como motor de desarrollo económico y de bienestar social.

Baja California se ubica en el Top 5 nacional en inversión extranjera directa

Durante su mensaje, la gobernadora señaló que, al entrar dentro del Top 5 nacional, Baja California transforma la inversión en empleo, innovación y crecimiento.

“Aquí la inversión no solo llega, se transforma en empleo, innovación y crecimiento. Nuestra ubicación estratégica, el talento de nuestra gente y la fortaleza de nuestra industria hacen que empresas internacionales sigan confiando e invirtiendo en nuestra tierra” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

Asimismo, la Secretaría de Economía Federal aseguró que estos flujos fortalecerán la capacidad productiva y la generación de empleos.

Baja California se posiciona como destino atractivo para empresas globales (cortesía)

Marina del Pilar detalló que la inversión se dio gracias al trabajo laboral de las y los bajacalifornianos, al mismo tiempo que la infraestructura logística ha permitido conectar con mercados internacionales más exigentes.

La mandataria reafirmó su compromiso de seguir impulsando la estrategia de prosperidad compartida, la cual es visión de la presidenta Claudia Sheinbaum para facilitar la llegada de proyectos globales.

“En equipo con la Federación, sumamos esfuerzos para impulsar proyectos estratégicos que detonen nuestro desarrollo. Baja California sigue creciendo, atrayendo inversión, generando bienestar y demostrando que desde la frontera norte también se construye el futuro de México” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

Finalmente, Marina del Pilar destacó que su administración trabaja en promocionar a Baja California como destino estratégico para la inversión, con el objetivo de fortalecer el crecimiento sostenible y mejorar la calidad de vida de las familias del estado con mayores oportunidades laborales.