Marina del Pilar Ávila Olmeda rindió su Cuarto Informe de Gobierno, donde reafirmó que en su administración la educación, el bienestar y la justicia social son el corazón de la transformación que vive Baja California, con resultados tangibles para más de 2 millones de personas.

Marina del Pilar anuncia la Beca Corazón de Cimarrón

La mandataria anunció la creación de la Beca Corazón de Cimarrón, un programa estatal que cubrirá el 100% de las inscripciones y reinscripciones en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para 21 mil jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Cuando uno de ellos cruza las puertas de la UABC, toda una familia entra con él. Por eso decidí proponer al Congreso del Estado la creación de esta beca, para que ningún joven vea truncado su sueño de estudiar por falta de recursos. Marina del Pilar

La beca dará prioridad a estudiantes de zonas rurales y periféricas como San Quintín, Valle de las Palmas, Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Nuevo León, San Felipe, Rosarito y Tecate, además de los campus de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Marina del Pilar presenta su Cuarto Informe: educación, bienestar y justicia social en Baja California. (Cortesía)

Asimismo, la gobernadora destacó una inversión de 61 millones de pesos para ampliar los espacios en la Facultad de Medicina y Psicología de Tijuana, con lo que se abrirán 150 nuevos lugares para jóvenes que aspiran a salvar vidas.

También anunció la construcción del Hospital de Labio y Paladar Hendido en Mexicali, que brindará atención médica gratuita y especializada a niñas y niños de todo el estado.

Marina del Pilar cumple 90% del Plan Estatal de Desarrollo

Marina del Pilar Ávila Olmeda subrayó que en estos cuatro años se ha cumplido el 90% de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo, consolidando a Baja California como el estado con menor pobreza del país, luego de que 500 mil personas salieran de la pobreza multidimensional.

Durante 2025, se aplicó una inversión histórica con recursos estatales y federales para transformar vialidades, escuelas, centros de salud y espacios comunitarios, beneficiando a más de un millón de personas en los siete municipios.

Más de 500 mil mujeres han sido beneficiadas con programas que fortalecen su economía, salud y desarrollo social, mientras que 350 mil mujeres y sus hijos utilizan diariamente el Transporte Violeta, un servicio gratuito y seguro en cinco municipios.

También, más de 600 mil niñas, niños y adolescentes participan en programas que mejoran su alimentación, promueven el deporte y la cultura, y fortalecen su salud emocional.

A la par, 14 mil jóvenes han recibido becas y 4 mil estudiantes cuentan con transporte escolar gratuito a través del programa COMUNDER.

La mandataria detalló que se han invertido 13 mil millones de pesos en programas de bienestar, como Tarjeta Violeta, que ya beneficia a más de 100 mil madres jefas de familia, y Pancita Llena, Corazón Contento, que ha servido más de 136 millones de desayunos nutritivos.

Avances en Infraestructura y seguridad en Baja California

En materia de infraestructura, se han destinado 23 mil millones de pesos en obras públicas, con más de 400 mil metros cuadrados de pavimentación, 46 carreteras y caminos rurales, siete hospitales, dos macroparques y mil 500 obras de agua potable y drenaje.

En seguridad, la gobernadora destacó la inversión de 236 millones de pesos en tecnología, la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la homologación de sueldos para la Fuerza Estatal y la puesta en marcha del Fideicomiso de Seguridad Social para Policías, con un fondo de 900 millones de pesos.

Además, más de 150 mil hogares han sido apoyados con mejoras de vivienda y acceso a servicios básicos como agua y electricidad, mejorando de forma directa la calidad de vida de miles de familias bajacalifornianas.