Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, celebró que Ensenada superó por segunda vez el millón de pasajeros con la llegada de 270 cruceros, entre ellos el Navigator of the Seas de Royal Caribbean, rebasando así la cifra registrada en 2023.

Marina del Pilar fortalece el turismo en Baja California

Marina del Pilar recordó que en diciembre de 2023, con 320 arribos, Ensenada recibió por primera vez más de un millón de pasajeros. Ahora en 2025 la cifra alcanzó 1 millón 9 mil 128 pasajeros, consolidando al puerto como uno de los tres principales destinos de cruceros en México.

Baja California continúa consolidándose como un destino turístico de calidad gracias al esfuerzo, hospitalidad y compromiso de su gente, que día a día trabaja para ofrecer experiencias auténticas a nuestros visitantes. Marina del Pilar

La gobernadora subrayó que este resultado es fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Ensenada (ASIPONA) y el Ayuntamiento de Ensenada, quienes han fortalecido la promoción turística y la infraestructura del puerto.

Marina del Pilar celebra récord de más de un millón de cruceristas en Ensenada. (Cortesía)

Además, resaltó que por segunda vez en la actual administración se supera la cifra del millón de pasajeros anuales, lo que confirma la vocación turística y el liderazgo de Baja California en la industria de cruceros.

De esta manera reafirmamos el compromiso de proyectar el liderazgo de nuestro estado como destino de referencia, brindando experiencias memorables a quienes nos visitan y fortaleciendo la hospitalidad que caracteriza a la entidad. Marina del Pilar

Finalmente, la secretaria de Turismo, Zaida Luz López, destacó que Ensenada reafirma su posición como un destino estratégico para la industria marítima, ofreciendo experiencias únicas y fortaleciendo la competitividad internacional de Baja California.