Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, anunció que Tijuana fue seleccionada oficialmente como Campo Base de Entrenamiento para el Mundial de la FIFA 2026, cuya sede será compartida entre México, Estados Unidos y Canadá.

Este nombramiento representa un paso estratégico para Baja California, consolidando al estado como un referente internacional en conectividad, infraestructura y hospitalidad.

Marina del Pilar destaca la conectividad y potencial de Tijuana

Tras un análisis de distintas sedes, la FIFA eligió el Centro Xoloitzcuintle en Tijuana como el espacio oficial donde los deportistas de élite realizarán su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Entre los factores que destacaron de la ciudad están su ubicación estratégica, infraestructura de primer nivel y vibrante identidad fronteriza, que simboliza la unión con Estados Unidos.

Además, Tijuana cuenta con el único aeropuerto internacional con conexión directa a Estados Unidos mediante el Cross Border Xpress (CBX), así como con una amplia red hotelera y servicios turísticos con estándares internacionales.

Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de México, Baja California será el hogar de selecciones de todo el mundo para su preparación previa rumbo a la fiesta más grande del futbol mundial… WELCOME TO BAJA. Marina del Pilar

Este anuncio representa un nuevo impulso para el turismo en Baja California, fortaleciendo la proyección internacional del estado.

También destaca Mexicali que fue sede de la Serie del Caribe y Playas de Rosarito del Tianguis Turístico, eventos que consolidaron a la región como destino estratégico para el deporte y la promoción de México ante el mundo.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reiteró que este logro es fruto del trabajo coordinado con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A su vez, la mandataria estatal reafirmó su compromiso de posicionar a Baja California entre los estados con más altos estándares internacionales.