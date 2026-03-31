Durante su conferencia semanal, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respondió a las recientes declaraciones del exgobernador Jaime Bonilla, al expresar su preocupación por la forma en que se abordan temas delicados sin fundamento ni pruebas concretas.

Marina del Pilar Ávila rechaza acusaciones sin pruebas de Jaime Bonilla

La mandataria estatal calificó como inapropiado emitir acusaciones graves sin evidencia, al considerar que este tipo de señalamientos pueden derivar en difamación.

Es indigno que un exgobernador haga acusaciones tan serias sin presentar evidencia alguna, únicamente con la intención de difamar. Marina del Pilar Ávila, Gobernadora de Baja California.

Asimismo, subrayó que estos comentarios buscan desviar la atención de los temas prioritarios que enfrenta la población de Baja California.

En este sentido, hizo un llamado a Jaime Bonilla a reconsiderar sus declaraciones y evitar caer en ataques personales, al destacar que la ciudadanía merece liderazgos responsables y a la altura de sus expectativas.

La gobernadora reiteró que la política debe conducirse con dignidad y respeto, poniendo en el centro el bienestar de las y los bajacalifornianos.

Cabe recordar que Jaime Bonilla, actual dirigente del PT en la entidad, fue imputado por un juez por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, al ser considerado coautor en el caso relacionado con el contrato de Next Energy, el cual contemplaba comprometer recursos públicos durante 30 años.