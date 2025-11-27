La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón Vibaldo, junto con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), presentaron el billete del Sorteo Superior No. 2866 que celebra el Día de las y los Valuadores.

Esta edición tiene como objetivo difundir el trabajo que se implementa en una de las áreas más estratégicas de la institución, la cual tiene como tarea organizar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, y potenciar su aprovechamiento.

El evento se llevó a cabo en la Galería del Centro del Patrimonio Inmobiliario Federal, donde la directora de Lotería Nacional destacó el trabajo de las y los valuadores.

Asimismo, señaló que la Lotería Nacional, a lo largo de sus 255 años, ha impulsado causas y celebra lo mejor de la identidad nacional, así como conmemoraciones que sostienen la vida pública del país.

Olivia Salomón subrayó que el cachito reconoce el trabajo de quienes valoran y protegen el patrimonio nacional, y con él, viaja el mensaje de que el INDAABIN cumple 21 años de servir al país con responsabilidad y vocación pública.

Olivia Salomón reconoce el trabajo de las y los valuadores acreditados por el INDAABIN (Cortesía )

Por otra parte, destacó que la emisión del billete tiene como objetivo:

Destacar la labor silenciosa de quienes protegen el patrimonio de las y los mexicanos

Celebrar que el INDAABIN es una institución clave que cuida, ordena y da certeza al patrimonio inmobiliario federal

Por su parte, el presidente del INDAABIN, Pablo Israel Escalona Almeraya, aseguró que este billete no solo rinde homenaje, sino que también reconoce su aportación indispensable al desarrollo económico, a la certeza jurídica, al funcionamiento de los mercados y a la administración responsable del patrimonio inmobiliario del país.

Finalmente, agradeció a Olivia Salomón por hacer posible la conmemoración e hizo una invitación al público para estar atentos al sorteo y a adquirir los billetes de lotería.

¿Cuándo es el Sorteo Superior No. 2866?

El Sorteo Superior No. 2866 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premio.

Y si no te quieres perder ni un solo detalle del sorteo que conmemora el Día de las y los Valuadores, podrás verlo el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas a través del canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.