En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el encuentro “Avances y Transformaciones en favor de las Mujeres de Tlaxcala”.

Durante el evento, la mandataria precisó que la entidad vive una etapa donde las mujeres han dejado de ser participantes para convertirse en protagonistas de la vida institucional, ocupando espacios estratégicos de decisión y coordinando esfuerzos para impulsar cambios estructurales.

Lorena Cuéllar destaca proyectos y mayor presupuesto para las mujeres en Tlaxcala

La mandataria estatal subrayó que, de manera inédita, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial coinciden en una agenda común para fortalecer los derechos de las mujeres.

Como muestra de este compromiso, señaló que el presupuesto destinado a programas de género se incrementó ocho veces, permitiendo ampliar apoyos y servicios que generan mejores condiciones de seguridad y desarrollo.

Desde la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, Lorena Cuéllar Cisneros enfatizó la importancia de ofrecer oportunidades reales mediante empleo y capacitación.

En este contexto, destacó proyectos emblemáticos como la Ciudad de la Mujer, concebida como un espacio integral para orientar y fortalecer el crecimiento personal y económico de todas las habitantes del estado.

Lorena Cuéllar destaca avance del liderazgo femenino en la vida pública

La gobernadora también llamó a fortalecer la solidaridad entre mujeres, al señalar que con frecuencia enfrentan mayores críticas que los hombres, por lo que consideró necesario impulsar una cultura de apoyo mutuo.

Asimismo, destacó que cerca de 18 mil mujeres forman parte de la administración estatal, lo que refleja el avance de la participación femenina en la vida pública y el fortalecimiento de las instituciones con liderazgo de mujeres.

Cuéllar Cisneros también recordó la transformación que ha vivido el Poder Judicial de Tlaxcala, donde durante muchos años los cargos de magistratura y puestos de decisión fueron ocupados principalmente por hombres.

Actualmente, ocho mujeres integran el pleno de magistradas, un hecho histórico que refleja avances en materia de igualdad dentro de las instituciones.

Entre las acciones impulsadas durante su administración, resaltó la creación de la Secretaría de las Mujeres, que anteriormente operaba como un instituto con recursos limitados y que hoy cuenta con una estructura que fortalece la política pública en favor de este sector.

La gobernadora reconoció el papel de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública y social, como magistradas, diputadas, presidentas municipales, periodistas y trabajadoras que diariamente sostienen a sus familias y comunidades.

Tlaxcala fortalece investigación de delitos contra mujeres y feminicidio

En materia de procuración de justicia, la fiscal general Ernestina Carro Roldán reportó resultados derivados del fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

Gracias a que el personal operativo aumentó de 17 a 42 servidores, se han logrado 84 sentencias condenatorias que suman más de mil 500 años de prisión.

En materia de feminicidio, detalló que se han judicializado 25 carpetas de investigación, con 24 vinculaciones a proceso y 28 sentencias que acumulan mil 547 años de prisión.

Por su parte, el Poder Legislativo y el Poder Judicial reafirmaron su compromiso para tipificar el abuso sexual como delito grave y garantizar que la impartición de justicia en Tlaxcala se realice siempre con perspectiva de género y centrada en las víctimas.