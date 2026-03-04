Tlaxco será sede del III Encuentro de Artes, Oficios y Turismo Comunitario: Risaralda–Tlaxcala del 13 al 15 de marzo. Este espacio se realizará en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), el Ayuntamiento de Tlaxco, la asociación civil colombiana Territorios de Paz y Oactli Tours, con el objetivo de fortalecer un intercambio cultural para dignificar los oficios ancestrales.

El Risaralda–Tlaxcala 2026 contará con la participación de artesanos, promotores culturales y representantes de Tlaxcala, Colombia y Ecuador, quienes se encargarán de compartir saberes, experiencias y prácticas relacionadas con el patrimonio cultural y el turismo comunitario.

El Encuentro de Artes y Turismo Comunitario Risaralda–Tlaxcala es impulsado por la asociación de Territorios de Paz, junto con la Secture para reconocer a las y los artesanos y portadores de oficios, destacando la importancia de preservar la identidad cultural y el desarrollo sostenible de las comunidades.

Tlaxco reunirá a comunidades de México, Colombia y Ecuador en torno a los oficios ancestrales (cortesía)

Asimismo, se explicó que el evento contará con diversas actividades orientadas al intercambio cultural y al fortalecimiento del turismo comunitario, como:

Venta de productos artesanales y gastronómicos de Tlaxcala, Colombia y Ecuador

Conferencias y círculos de diálogo entre maestros de oficio

Talleres demostrativos

Presentaciones artísticas

Música en vivo

Rituales ancestrales de apertura y clausura

Festival del Pulque 2026 se suma a la experiencia cultural en Tlaxco

De igual manera, la Risaralda-Tlaxcala se llevará a cabo de manera simultánea al tradicional Festival del Pulque 2026, permitiendo que turistas nacionales y extranjeros conozcan el proceso de producción de esta bebida artesanal.

La inauguración del III Encuentro Risaralda–Tlaxcala se llevará a cabo el viernes 13 de marzo a las 11:00 horas en la Plaza Principal de Tlaxco, con entrada gratis.

Con este tipo de eventos, el gobierno de Tlaxco reafirma su compromiso de impulsar el turismo, basado en el respeto de comunidades, conservación del territorio y la dignificación de los oficios tradicionales.