El gobierno de Tlaxcala, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en coordinación con la secretaria general del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala, dio a conocer la estrategia nacional “En cada rincón donde jugamos, sembramos paz”, la cual tiene el objetivo de crear espacios seguros y recreativos para las niñas, niños y jóvenes.

Esta estrategia se basa en un modelo de crianza positiva, fortaleciendo la participación, la protección de derechos humanos y la eliminación de la violencia infantil desde el hogar.

Tlaxcala busca garantizar derechos y sueños de la niñez

La presentación se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en el municipio de Apizaco, donde la gobernadora aseguró que su administración se encargará de crear espacios seguros y libres de violencia para las infancias y juventudes.

“Queremos para cada uno de ustedes que siempre se cuiden, que tengan sueños grandes de conocer otros países, de ser titulares de dependencias, presidentas, presidentes, el sueño que ustedes tengan en su vida” Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

La estrategia “En cada rincón donde jugamos, sembramos paz” busca construir entornos seguros para niñas y niños. (cortesía)

Asimismo, se presentó la canción “Somos SIPINNA”, donde participaron alumnas y alumnos de la Secundaria Técnica No. 4 “José Agustín Arrieta” de Chiautempan. Por otra parte, la mandataria subrayó que su administración ha impulsado la construcción de infraestructura deportiva y educativa para mejorar las condiciones de aprendizaje.

Durante su mensaje, Lorena Villavicencio reafirmó su compromiso de apoyar a la gobernadora y garantizar espacios donde las infancias y juventudes sean promotores de valores, asegurando la participación de padres y madres de familia y de autoridades.

Finalmente, Belén Vega Ahuatzin, directora del Consejo Estatal de Población (Conapo) y secretaria de SIPINNAS, señaló que esta estrategia tiene como objetivo que las voces de las niñas, niños y jóvenes sean escuchadas, implementando programas para garantizar un desarrollo integral en un ambiente de paz.