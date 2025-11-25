Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó el Paquete Fiscal 2026 al Congreso del Estado, en un acto que cumple con el mandato constitucional y reafirma el compromiso de construir un gobierno responsable, transparente y cercano a la ciudadanía.

Durante la entrega, la mandataria destacó que este no es un trámite administrativo, sino un ejercicio de responsabilidad financiera entre poderes y un compromiso directo con la gente, ante diputadas y diputados de la 66 Legislatura.

El presupuesto no es solo una lista técnica de rubros y de cifras; representa nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Es la expresión plena de las prioridades de la ciudadanía y de nuestra visión de futuro para Guanajuato. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Paquete Fiscal 2026 toma en cuenta la voz de la gente: Libia Dennise García

La gobernadora Libia Dennise García subrayó que el Gobierno de la Gente se distingue por ser un gobierno de territorio, no de escritorio, por lo que el diseño del Paquete Fiscal 2026 parte de escuchar, recorrer y atender las necesidades reales de las y los guanajuatenses.

Libia Dennise presenta Paquete Fiscal 2026 al Congreso de Guanajuato. (Cortesía )

Recordó que Guanajuato cuenta con finanzas sanas y transparentes, reconocidas con las más altas calificaciones crediticias del país, lo que permite presentar un proyecto responsable, disciplinado e incluyente.

Estoy convencida que no hay mejor brújula para guiarnos que escuchar a la gente, ver su rostro, recorrer sus caminos y entender, también ahí, sus necesidades. Por eso es que la guía para diseñar este Paquete Fiscal ha sido la gente misma. Para así seguir construyendo un gobierno que sea cercano, eficiente, cada vez más solidario y justo. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Contenido del Paquete Fiscal 2026 Guanajuato

El paquete entregado al Poder Legislativo incluye la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato y la Iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos, así como otras propuestas complementarias.

Autorización de financiamiento por 4 mil millones de pesos para proyectos de inversión pública productiva

Autorización de financiamiento por 4 mil millones de pesos para el Acueducto Solís

Además, incorpora reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal del Estado, Ley de Hacienda y Ley de Bebidas Alcohólicas, entre otras, para armonizar el marco estatal con la legislación federal, fortalecer la recaudación y mejorar la operatividad fiscal.

Libia Dennise presenta Paquete Fiscal 2026 al Congreso de Guanajuato. (Cortesía )

La gobernadora Libia Dennise García destacó que el presupuesto destina 92% del gasto de operación a los pilares fundamentales de la comunidad: educación, salud y seguridad.

El Paquete Fiscal 2026 también contempla:

Un aumento cercano al 80% para el sector económico

La duplicación de recursos para el campo

Fortalecimiento de estrategias de Turismo e Identidad

Más recursos para la Secretaría de Cultura y el Fondo Estatal de Cultura

Incremento de apoyos para grupos en situación de vulnerabilidad

Asimismo, reafirma el compromiso con las mujeres, quienes reciben el 70% de los apoyos de la Financiera y Apoyos “Tú Puedes Guanajuato”. También se beneficiarán los programas Aliadas y la Tarjeta Rosa.

El programa “Tocando Corazones” recibirá el 0.2% del impuesto sobre nómina, mientras que el Fondo Estatal para Víctimas crecerá 25%.