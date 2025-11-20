Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato, realizó una gira de trabajo por Villagrán y Celaya, donde encabezó la entrega de equipamiento para los hogares, otorgó el Certificado de Aeronavegabilidad del Halcón 2.1 de la empresa Horizontec y tomó protesta al nuevo Consejo Consultivo de la Asociación del Empresariado Celayense.

En Villagrán, y acompañada de la Presidenta Municipal Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, la Gobernadora entregó apoyos del programa “Más Acciones para la Gente”, con los cuales cientos de familias recibieron artículos esenciales para mejorar su vida diaria y fortalecer la dignidad dentro de sus hogares.

Hoy, aquí en Villagrán, me quiero comprometer a seguir trabajando en equipo con la alcaldesa por las obras que nuestra gente necesita y eso hemos estado haciendo, construir los proyectos que vamos a impulsar el año que viene. Ha sido un año de estar construyendo, planeando, pero ya viene el recurso que Villagrán necesita y que vamos a estar impulsando en equipo. Libia Dennise

Libia Dennise fortalece viviendas y servicios básicos en Villagrán

Como parte del Programa de Equipamiento de Infraestructura Social para el Mejoramiento de Vivienda, de la Secretaría del Nuevo Comienzo, se entregaron: 330 calentadores solares, 330 tinacos y 171 estufas ecológicas.

Estos apoyos benefician a más de 3 mil personas, con una inversión conjunta superior a 4.45 millones de pesos entre Estado y Municipio.

Además, con una inversión superior a 11.4 millones de pesos, se realizaron mejoras en alumbrado público, electrificación y rehabilitación vial, entre las que destacan:

Pavimentación de la calle Hermenegildo Galeana, en el primer cuadro

Calle Morelos, en Suchitlán

Pavimentación de la Avenida Pradera, en Praderas de la Venta

Pavimentación de la calle Manuel Doblado

Instalación de alumbrado público en la comunidad Los Ángeles

Electrificación en Colonia 18 de Marzo, calle Juan Diego

Rehabilitación de alumbrado público en la calle Miguel Hidalgo, zona Centro

La Gobernadora subrayó que cada tinaco, cada estufa, cada calentador y cada calle pavimentada representan un nuevo comienzo para las familias, al acercar soluciones reales que mejoran su vida diaria.

Libia Dennise entrega Certificado de Aeronavegabilidad al Halcón 2.1

En su gira por Celaya, la Gobernadora encabezó la entrega del Certificado de Aeronavegabilidad 001, emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil, para el avión Halcón 2.1, desarrollado por Horizontec.

Hoy es un día histórico para Guanajuato, que quedará grabado en la memoria de nuestra tierra como símbolo de innovación, talento y visión de futuro. Porque estamos celebrando un logro que trasciende fronteras: La entrega del Certificado de Aeronavegabilidad 001, emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil, para el Halcón 2.1, una aeronave que representa el espíritu emprendedor y la capacidad de nuestra gente. Libia Dennise

La Mandataria destacó que Horizontec es una empresa que, más allá de fabricar aviones, construye sueños y abre caminos con los que México avanza. Subrayó que este logro demuestra que Guanajuato sabe competir y ganar, por lo que felicitó al equipo por su visión y compromiso.

Libia Dennise fortalece hogares y consolida a Guanajuato en aeronáutica. (Cortesía )

El Halcón 2.1 es una aeronave biplaza deportiva diseñada para entrenamiento básico de pilotos, vuelo recreativo y tareas de vigilancia aérea y reconocimiento territorial.

Durante la ceremonia participaron el Presidente Municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez, el Director General de Horizontec Giovanni Angelucci Carrasco y el Presidente del Clúster Aeroespacial del Bajío Oscar Augusto Rodríguez. El evento incluyó un vuelo de exhibición que mostró la estabilidad y desempeño del Halcón 2.1.

Toma de protesta del Consejo Consultivo Empresarial de Celaya

La Gobernadora también asistió a la toma de protesta del Consejo Directivo 2025–2027 de la Asociación del Empresariado Celayense (AEC), realizada en el Hotel DoubleTree by Hilton Celaya.

Ahí, Luis Guillermo Morales Oliveros asumió la presidencia del Consejo, acompañado por un equipo plural integrado por Verónica Espinoza Soza, Enrique Jiménez Lemus y demás integrantes.

Libia Dennise reconoció el trabajo del presidente saliente, Ismael Pérez Ordaz, impulsor de proyectos como “Celaya Visión 2030”, el “Observatorio Ciudadano” y el “Hub de Competitividad”.

La Gobernadora destacó que Guanajuato vive un momento clave gracias a proyectos estratégicos como:

Puerta Logística del Bajío

Tren Querétaro–Irapuato

Acueducto Solís

Tecnificación del Distrito de Riego 011

Además de la estrategia de seguridad CONFÍA, que en octubre registró la cifra más baja de homicidios en comparación con 2024.