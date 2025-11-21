Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, encabezó la Ceremonia Extraordinaria de Egresados de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) 2025 en el Poliforum León, donde fueron reconocidas 455 personas que concluyeron sus estudios.

Que orgullo estar acompañándolos para compartir un momento que va a quedar grabado en sus corazones, al igual que el de sus familias, porque ellos con sus palabras de ánimo los tienen hoy aquí, recibiendo este reconocimiento. Libia Dennise García

Libia Dennise García reconoce el impacto nacional de la UVEG

Entre los egresados, 58 concluyeron Bachillerato General, 327 programas de licenciatura e ingeniería (como Ingeniería Industrial, Pedagogía, Derecho, Administración del Capital Humano y Sistemas Computacionales) además de 68 maestrías, principalmente en Educación e Innovación Docente, y 2 doctorados en Innovación.

La gobernadora destacó la presencia de estudiantes de diversos estados del país, lo que refleja el alcance nacional de la UVEG, que a lo largo de 18 años se ha consolidado como una de las universidades virtuales más importantes de México.

Libia Dennise encabeza ceremonia de egresados UVEG 2025. (Cortesía)

Subrayó que en el Gobierno de la Gente es prioridad impulsar programas como los que ofrece la UVEG, ya que abren nuevas oportunidades para que más personas puedan continuar sus estudios.

Lo que buscamos en Guanajuato es que todas las personas tengan la oportunidad de seguir preparándose; por eso, hoy también en la UVEG recibimos a estudiantes de otras entidades de la República Mexicana y de otros países, lo cual es un orgullo. Libia Dennise García

UVEG continúa mostrando su compromiso con la educación

Libia Dennise García resaló que en el 2025, 8 mil 556 estudiantes de la UVEG han concluido sus estudios, incluyendo a quienes participaron en la ceremonia. La institución no solo crece en número, sino que continúa transformando vidas y ampliando horizontes educativos.

El rector de la UVEG, Ricardo Narváez Martínez, felicitó a las y los egresados y los invitó a mantener su camino de preparación. Señalando que hay otras metas por alcanzar y es necesarios continuar estudiando para alcanzarlas.

Libia Dennise encabeza ceremonia de egresados UVEG 2025. (Cortesía)

Actualmente, la UVEG cuenta con presencia académica en las 32 entidades federativas y alcance internacional en 109 países. Más de 108 mil usuarios activos participan en alguno de sus programas, y la institución suma 73 mil 978 egresados de sus distintas ofertas educativas.