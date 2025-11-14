La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presidió el 6° Encuentro Estatal de Estructuras de Participación Social, realizado en la Velaria de la Feria de León.

El evento reunió a más de 6 mil personas, integrantes de 546 Comités de la Gente, lo que representa más de la mitad de los mil comités conformados en los 46 municipios del estado.

Los Comités de la Gente son prueba de que cuando una comunidad se organiza, todo es posible. A ustedes que están trabajando desde cada rincón de Guanajuato les digo, gracias por construir familias que lo dan todo por este Estado, cuenten conmigo. Libia Dennise

Libia Dennise reconoce la labor de los Comités de la Gente

La mandataria estatal reconoció el trabajo de quienes se organizan para transformar sus comunidades mediante la participación ciudadana, y reiteró su compromiso de encabezar un Gobierno cercano y presente en el territorio.

Por su parte, Rosario Corona Amador, titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, destacó que este programa forma parte del modelo de gobernanza participativa impulsado por la gobernadora, confiando en la ciudadanía como motor de desarrollo y bienestar.

Aquí los hombres y mujeres que se encuentran presentes no solamente saben que hay problemas, saben todas ustedes que son parte de la solución, les quiero agradecer que hayan transformado sus colonias, sus comunidades, pero también que hayan transformado su vida. Rosario Corno Amador

Los Comités de la Gente surgieron con el propósito de fortalecer el tejido social y acercar la acción de gobierno a quienes más lo necesitan. Cada comité está integrado por 11 personas, de las cuales un 95% son mujeres comprometidas con el diálogo, la gestión y la acción comunitaria.

Libia Dennise encabezó el 6º Encuentro Estatal de Participación Social. (Cortesía )

Operan principalmente en Zonas de Atención Prioritaria, donde fungen como un instrumento clave para escuchar y atender necesidades reales. Gracias al acompañamiento de interventores y al trabajo coordinado con articuladores regionales, los comités han presentado resultados tangibles.

Hasta la fecha han realizado 2 mil 398 acciones comunitarias, entre las que destacan:

Limpieza y rehabilitación de espacios públicos.

Pintura de áreas comunes, guarniciones y escuelas.

Actividades culturales, deportivas y recreativas.

Talleres de repostería, economía familiar y capacitación laboral.

Proyectos productivos.

Jornadas de salud, bienestar emocional y regularización educativa.

Premiación Regional de Comités de Mayor Participación

Durante el encuentro se realizó la Premiación Regional de Comités de Mayor Participación, con el objetivo de reconocer el liderazgo y el impacto transformador de estos grupos en sus comunidades.

Libia Dennise entregó reconocimientos en tres categorías:

Mayor Impacto en su Comunidad: San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Guanajuato, Irapuato, Manuel Doblado, Celaya y León.

Capacitación con Logro Emprendedor: Xichú, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Abasolo, Jaral del Progreso, Cortazar y León.

Interventor Destacado: Tierra Blanca, Ocampo, Irapuato, Pénjamo, Jaral del Progreso, Cortazar y León.

Cabe mencionar que los Comités también han permitido vincular a las comunidades con servicios como empleo temporal, ferias del empleo, atención médica, programas educativos y apoyo a proyectos productivos, fortaleciendo así la calidad de vida de miles de familias guanajuatenses.

Libia Dennise encabezó el 6º Encuentro Estatal de Participación Social. (Cortesía )

En el encuentro estuvieron presentes Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León; integrantes del Gabinete del Gobierno de la Gente; así como legisladoras y legisladores locales y federales.