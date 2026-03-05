La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la inauguración de la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA, donde destacó que la llegada del trofeo representa mucho más que un acto protocolario, pues señaló que el fútbol forma parte de la identidad y tradición del Estado.

“Hoy, el corazón de Guanajuato late al mismo ritmo que el corazón del mundo: al ritmo de un balón rodando por el campo. Hablar de futbol en Guanajuato no es hablar de un pasatiempo; es hablar de nuestra sangre, de nuestra tradición y de nuestro orgullo” Libia Dennise García, gobernador de Guanajuato

Trofeo FIFA 2026 podrá visitarse en el Polifórum León

La mandataria subrayó que la entidad vive con entusiasmo la antesala de la Copa del Mundo 2026 en el marco de la sexta edición del tour internacional que recorrerá más de 70 países durante 170 días.

Guanajuato fortalece su promoción turística en el marco Mundial 2026 con la visita del Trofeo FIFA (cortesía)

Asimismo, resaltó el simbolismo del galardón, considerado el máximo reconocimiento del fútbol internacional. El trofeo, de 36.8 centímetros de altura y poco más de seis kilogramos de peso, está elaborado en oro de 18 kilates con base de malaquita, y únicamente puede ser tocado por campeones del mundo y jefes de Estado.

México será uno de los países anfitriones del Mundial 2026 y el trofeo visitará 10 ciudades del país durante más de 25 días. En esta ocasión, León fue seleccionada como una de las sedes del recorrido, por lo que el 4 y 5 de marzo las y los aficionados podrán observar de cerca la copa en el Polifórum.

Como parte del evento, estuvo presente Edmílson Gomes de Moraes, campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002, quien acudió como leyenda invitada por la FIFA.

Tras la ceremonia de inauguración, la gobernadora participó en una experiencia inmersiva donde se exhiben balones históricos, camisetas de selecciones campeonas y carteles oficiales de distintas ediciones mundialistas.

La visita del trofeo se enmarca en la estrategia estatal para aprovechar el impacto del Mundial 2026 como plataforma de promoción turística. Es por ello que el gobierno de Guanajuato ha impulsado una campaña para posicionar a la entidad como destino complementario, aprovechando su cercanía con ciudades sede como Ciudad de México y Guadalajara.

Finalmente, autoridades estatales y municipales coincidieron en que este evento representa una oportunidad para fortalecer la derrama económica y proyectar la oferta cultural y turística del estado ante visitantes nacionales e internacionales.