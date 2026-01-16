Guanajuato intensificará su presencia internacional con una gira de trabajo por España del 19 al 23 de enero de 2026, como parte de una estrategia impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para fortalecer la promoción turística, atraer inversión y ampliar su proyección económica en mercados internacionales.

La agenda completa reuniones de alto nivel y la participación del Estado en uno de los foros más influyentes del sector turístico mundial. La delegación estará acompañada por la gobernadora y por la Secretaría de Turismo e Identidad del Estado.

Guanajuato cuenta con presencia en la FITUR 2026

Libia Dennise García detalló que el eje de la gira será la presencia de Guanajuato en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, que se llevará a cabo en Madrid y que reúne a representantes del sector turístico de más de 160 países.

En esta edición, México participará como País Invitado de Honor, lo que abre una oportunidad estratégica para destacar destinos mexicanos ante operadores, inversionistas y tomadores de decisión internacionales.

El gobierno estatal subrayó que España es uno de los principales mercados emisores de visitantes para Guanajuato, por lo que la agenda incluye encuentros con aerolíneas, cadenas hoteleras, organismos internacionales y empresariales, con el objetivo de fortalecer alianzas, mejorar la conectividad aérea y atraer nuevas inversiones turísticas.

Durante la FITUR, Guanajuato contará con su presencia más amplia hasta ahora, con un pabellón de mayor dimensión y la participación de municipios, operadores turísticos y representantes del sector, lo que permitirá mostrar la diversidad cultural, histórica y gastronómica del estado.

España se convierte en socio estratégico para el turismo en Guanajuato

La gira parte de resultados concretos; en el último registro oficial, Guanajuato recibió más de 200 mil visitantes de España, quienes generaron una derrama económica de más de 475 millones de pesos, consolidando al mercado europeo como prioritario para la entidad.

En materia económica, el intercambio comercial también muestra una tendencia positiva. Entre enero y septiembre del 2025, 91 empresas guanajuatenses exportaron productos al mercado español desde 21 municipios, con operaciones que superaron los 27 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual cercano al 61%.

A esto se le suma una inversión española acumulada superior a 439 millones de dólares en Guanajuato, con más de 4 mil empleos directos en sectores como turismo, transporte, servicios financieros e infraestructura.

Como parte de la agenda, el 19 de enero se realizará la Experiencia Guanajuato en Madrid, un evento que reunirá a agencias de viaje, mayoristas, aerolíneas, desarrolladores turísticos, chefs y medios internacionales.

El Gobierno del Estado informó que dará seguimiento puntual a los resultados de la gira y que, una vez concluida, se transparentará el ejercicio de recursos conforme a los mecanismos institucionales. Asimismo, se precisó que la gobernadora cubrirá de manera personal sus gastos de participación, sin utilizar recursos públicos.