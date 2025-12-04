La presidenta municipal Ale Gutiérrez presentó los detalles de la Feria de León 2026, una edición especial que celebrará los 450 años de la Fundación de León, con actividades coloridas, familiares y pensadas para todos.

Serán 27 días de Feria donde el 85% del contenido que tenemos dentro de la Feria es gratuito porque siempre hemos puesto a las personas en el centro de nuestras decisiones y queremos que la gente de León, de los alrededores pueda disfrutarlo. Ale Gutiérrez

El festejo se realizará del 9 de enero al 4 de febrero, en 27 días en los que se esperan más de 5 millones de visitantes que disfrutarán de la magia, diversión y tradición del municipio.

Un festejo para que niñas y niños siempre sonrían: Ale Gutiérrez

La presidenta municipal destacó que una de las mayores motivaciones del evento es ver la sonrisa de las niñas y los niños, algo que, resaltó, no tiene precio. Para ello, Disney acompañará la celebración con un espectáculo totalmente nuevo y exclusivo.

Personajes como Mickey Mouse, La Sirenita, Stitch y protagonistas de El Rey León llenarán el escenario de música, fantasía y emoción en un show debut en México y Latinoamérica.

En el Pabellón Gastronómico, visitantes locales, nacionales e internacionales podrán disfrutar de platillos tradicionales como huaraches, tamales, gorditas tarascas, pan de soya, entre otros.

La zona comercial reunirá productos hechos en Guanajuato, mientras que la Expo Ganadera congregará a productores de todo el estado.

El Foro Mazda será sede de 14 conciertos de artistas nacionales e internacionales, entre ellos: Foo Fighters, Tiësto, Zoé, Los Ángeles Azules, La Arrolladora, Paty Cantú, DLD y Moenia.Además, Illusion On Ice – KUANTUM regresará con una puesta en escena totalmente nueva creada para la Feria León 450.

El tradicional Circo Roberts celebrará 43 años de historia en León con su espectáculo especial “Souvenir by Roberts”.

León amplía su oferta turística con espacios inclusivos

El presidente del Patronato de la Feria, Héctor Rodríguez Velázquez, destacó que la Feria de León es un evento que une a las familias del país y que proyecta una ciudad viva, segura y con visión de futuro.

La Feria estatal de León es uno de los eventos más grandes de América Latina. La Feria es una plataforma que mueve economías, genera empleos, proyecta cultura y reconstruye el tejido social. Héctor Rodríguez

La edición 2026 será inclusiva y accesible, reforzando el compromiso de León con el bienestar de todas las familias.

La secretaria de Turismo de Guanajuato, María Guadalupe Robles, informó que León fue el municipio más visitado del estado entre enero y septiembre, con 3 millones 932 mil visitantes, un aumento del 11% respecto al año anterior.

León se sigue consolidando como una gran ciudad, de grandes eventos y de grandes atractivos turísticos. Hoy celebramos mucho más que una feria, estamos celebrando 150 años de la Feria de León y 450 años de la Fundación de nuestra ciudad, es una coincidencia hermosa que nos invita a honrar que somos una ciudad fuerte, orgullosa, con raíces profundas y alas para seguir creciendo. María Guadalupe Robles

Durante el evento, la directora de Hospitalidad y Turismo, Yazmín Quiroz López, destacó la oferta hotelera del destino, integrada por 9,453 habitaciones, además de 473 restaurantes y atractivos como:

Templo Expiatorio

Parque Metropolitano

Arco de la Calzada

Museo de Ciencias Explora

Museo de Arte e Historia de Guanajuato

Acuario Sealand.

León celebra su 450 aniversario con experiencias únicas, espectáculos exclusivos y un homenaje a la grandeza del municipio. La Feria de León 2026 se consolida como un evento imperdible y el orgullo de México.