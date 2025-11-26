La Feria de León 2026 ya ha revelado su cartel completo para sus escenarios del Foro Mazda y Palenque con la banda de rock Foo Fighters encabezando el line up de artistas en concierto.

Por lo que la cartelera del tendrá en concierto en estas fechas a estos artistas:

  • 23 enero: La Arrolladora
  • 22 enero: Los Ángeles Azules
  • 9 enero: Enjambre
  • 10 enero: Foo Fighters
  • 11 enero: Pequeños Musical
  • 16 enero: La Trakalosa de Monterrey
  • 17 enero: DLD
  • 20 enero: Los Recoditos
  • 24 enero: Kinky
  • 30 enero: Tiësto
  • 31 enero: Moenia
  • 1 febrero: Mau y Ricky
  • 1 febrero: Paty Cantú
  • 3 febrero: Banda Machos
  • 4 febrero: Zoé

Mientras que la cartelera por fechas del Palenque en la Feria de León 2026 tendrá en concierto a:

  • 9 de enero: Alfredo Olivas
  • 10 de enero: Gloria Trevi
  • 11 de enero: Palomazo Norteño
  • 16 de enero: Carlos Rivera
  • 17 de enero: Julión Álvarez
  • 18 de enero: Pancho Barraza
  • 19 de enero: Banda Cuisillos
  • 20 de enero: María José
  • 21 de enero: Matute
  • 22 y 23 de enero: Carin León
  • 24 de enero: Emmanuel & Mijares
  • 25 de enero: Conjunto Primavera
  • 26 de enero: Yuridia
  • 27 de enero: Jorge Medina y Josi Cuén
  • 29 de enero: Christian Nodal
  • 30 y 31 de enero: Alejandro Fernández
  • 1 de febrero: Banda MS
  • 2 y 3 febrero: Edén Muñoz
  • 4 de febrero: Chuy Lizárraga
Chuy Lizarraga
Chuy Lizarraga (Instagram/@yochuylizarraga)

¿Cómo conseguir boletos para los conciertos del Foro Mazda y Palenque en la Feria de León 2026?

Por ahora los organizadores de la Feria de León 2026 no han dado a conocer el proceso de los boleros para los conciertos que se tendrán en los escenarios del Foro Mazda y Palenque.

Se espera que en los próximos días se revele la dinámica para conseguir boletos para los conciertos del Foro Mazda y Palenque de la Feria de León 2026.