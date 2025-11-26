La Feria de León 2026 ya ha revelado su cartel completo para sus escenarios del Foro Mazda y Palenque con la banda de rock Foo Fighters encabezando el line up de artistas en concierto.
Por lo que la cartelera del tendrá en concierto en estas fechas a estos artistas:
- 23 enero: La Arrolladora
- 22 enero: Los Ángeles Azules
- 9 enero: Enjambre
- 10 enero: Foo Fighters
- 11 enero: Pequeños Musical
- 16 enero: La Trakalosa de Monterrey
- 17 enero: DLD
- 20 enero: Los Recoditos
- 24 enero: Kinky
- 30 enero: Tiësto
- 31 enero: Moenia
- 1 febrero: Mau y Ricky
- 1 febrero: Paty Cantú
- 3 febrero: Banda Machos
- 4 febrero: Zoé
Mientras que la cartelera por fechas del Palenque en la Feria de León 2026 tendrá en concierto a:
- 9 de enero: Alfredo Olivas
- 10 de enero: Gloria Trevi
- 11 de enero: Palomazo Norteño
- 16 de enero: Carlos Rivera
- 17 de enero: Julión Álvarez
- 18 de enero: Pancho Barraza
- 19 de enero: Banda Cuisillos
- 20 de enero: María José
- 21 de enero: Matute
- 22 y 23 de enero: Carin León
- 24 de enero: Emmanuel & Mijares
- 25 de enero: Conjunto Primavera
- 26 de enero: Yuridia
- 27 de enero: Jorge Medina y Josi Cuén
- 29 de enero: Christian Nodal
- 30 y 31 de enero: Alejandro Fernández
- 1 de febrero: Banda MS
- 2 y 3 febrero: Edén Muñoz
- 4 de febrero: Chuy Lizárraga
¿Cómo conseguir boletos para los conciertos del Foro Mazda y Palenque en la Feria de León 2026?
Por ahora los organizadores de la Feria de León 2026 no han dado a conocer el proceso de los boleros para los conciertos que se tendrán en los escenarios del Foro Mazda y Palenque.
Se espera que en los próximos días se revele la dinámica para conseguir boletos para los conciertos del Foro Mazda y Palenque de la Feria de León 2026.