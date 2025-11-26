La Feria de León 2026 ya ha revelado su cartel completo para sus escenarios del Foro Mazda y Palenque con la banda de rock Foo Fighters encabezando el line up de artistas en concierto.

Por lo que la cartelera del tendrá en concierto en estas fechas a estos artistas:

23 enero: La Arrolladora

22 enero: Los Ángeles Azules

9 enero: Enjambre

10 enero: Foo Fighters

11 enero: Pequeños Musical

16 enero: La Trakalosa de Monterrey

17 enero: DLD

20 enero: Los Recoditos

24 enero: Kinky

30 enero: Tiësto

31 enero: Moenia

1 febrero: Mau y Ricky

1 febrero: Paty Cantú

3 febrero: Banda Machos

4 febrero: Zoé

Mientras que la cartelera por fechas del Palenque en la Feria de León 2026 tendrá en concierto a:

9 de enero: Alfredo Olivas

10 de enero: Gloria Trevi

11 de enero: Palomazo Norteño

16 de enero: Carlos Rivera

17 de enero: Julión Álvarez

18 de enero: Pancho Barraza

19 de enero: Banda Cuisillos

20 de enero: María José

21 de enero: Matute

22 y 23 de enero: Carin León

24 de enero: Emmanuel & Mijares

25 de enero: Conjunto Primavera

26 de enero: Yuridia

27 de enero: Jorge Medina y Josi Cuén

29 de enero: Christian Nodal

30 y 31 de enero: Alejandro Fernández

1 de febrero: Banda MS

2 y 3 febrero: Edén Muñoz

4 de febrero: Chuy Lizárraga

Chuy Lizarraga (Instagram/@yochuylizarraga)

¿Cómo conseguir boletos para los conciertos del Foro Mazda y Palenque en la Feria de León 2026?

Por ahora los organizadores de la Feria de León 2026 no han dado a conocer el proceso de los boleros para los conciertos que se tendrán en los escenarios del Foro Mazda y Palenque.

Se espera que en los próximos días se revele la dinámica para conseguir boletos para los conciertos del Foro Mazda y Palenque de la Feria de León 2026.