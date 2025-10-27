La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez Campos, participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano Directivo de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, donde se reunió con alcaldes y autoridades comprendidas en la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.

Durante su mensaje, la alcaldesa reafirmó que la niñez debe ser el centro de las decisiones de gobierno, pues son el presente y futuro de las comunidades.

“Gracias por formar parte de esta red, por invitarnos a formar parte de esta red. El resultado se ve muy claro con la suma de más municipios; si la red no estuviera trabajando, no estaría dando resultados. Hoy vemos que está creciendo de manera significativa” Ale Gutiérrez, alcaldesa de León

León fortalece su liderazgo en políticas para las infancias

El Órgano Directivo de la Red tiene como objetivo generar propuestas orientadas en políticas públicas de protección infantil que promuevan entornos seguros y erradiquen cualquier forma de violencia.

León forma parte de los 197 municipios integrados a la Red, que recientemente sumó 46 nuevos gobiernos locales comprometidos con el bienestar de la niñez.

Ale Gutiérrez busca fortalecer políticas públicas para garantizar los derechos y el bienestar de las infancias (Cortesía)

Por su parte, el presidente de la Red y alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, destacó que el trabajo conjunto no se limita a eventos, sino a la construcción de estructuras sólidas y sostenibles.

“Esto quisiera dejarlo muy claro: no estamos haciendo eventos, estamos fortaleciendo estructuras y capacidades; no nos estamos llenando como alcaldes o alcaldesas de agendas, estamos construyendo una casa, una casa que pone al centro lo que realmente importa: la voz y los sueños y, por supuesto, los derechos de nuestra niñez en México” Marco Antonio Bonilla, presidente de la Red

Ale Gutiérrez presenta avances en políticas para las infancias

Asimismo, la alcaldesa presentó avances y estrategias en materia de protección civil, además de políticas exitosas de distintos municipios para prevenir riesgos y garantizar un entorno de crecimiento seguro.

“Yo coincido en que no se debe tratar de un evento, se debe tratar de cambiar realmente vidas. Tenemos la oportunidad de estar sirviendo en diferentes lugares, y que la mejor forma de servir es dejar mejor presente y mejor futuro a través de los niños” Ale Gutiérrez, alcaldesa de León

Con estas estrategias, el gobierno encabezado por Ale Gutiérrez, reafirma su compromiso y liderazgo nacional en la protección de las niñas, niños y adolescentes, para garantizar su desarrollo integral.