Las y los gobernadores de Morena expresaron su respaldo y compromiso con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al cumplirse el primer año de su gobierno.

Destacaron su liderazgo transformador, su compromiso con la honestidad y los resultados alcanzados en beneficio de las familias mexicanas.

Los mandatarios coincidieron en que este primer año de gestión demuestra que es posible gobernar con ética, justicia social y visión de futuro.

“La Cuarta Transformación no se detiene: avanza con fuerza, rumbo y convicción”, afirmaron de manera unánime.

Avances sociales durante el gobierno de Claudia Sheinbaum

Entre los logros destacados por los mandatarios morenistas, resaltaron que los programas de bienestar se han convertido en el corazón de la transformación, reduciendo de manera significativa la pobreza y la desigualdad.

Entre los principales se encuentran:

Las pensiones para personas adultas mayores

Las becas educativas

Los apoyos a personas con discapacidad

Las acciones dirigidas a comunidades vulnerables

También reconocieron los avances en educación, equidad de género e inclusión, así como la mejora de la infraestructura escolar y el fortalecimiento del sistema público educativo, que han abierto nuevas oportunidades para millones de niñas, niños y jóvenes.

Coordinación y seguridad bajo el liderazgo de Sheinbaum

En materia de seguridad, los gobernadores de Morena resaltaron la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, lo que ha permitido una reducción sostenida de los índices de violencia y la implementación de operativos estratégicos que fortalecen la paz con justicia.

Mandatarios de Morena reafirman su apoyo hacia Claudia Sheinbaum. (Cortesía )

Asimismo, destacaron el impulso a proyectos energéticos, hídricos y de vivienda que consolidan la soberanía nacional y promueven un crecimiento equilibrado, con inversiones históricas en agua, energía renovable, transporte y conectividad regional.

Finalmente, las y los mandatarios reafirmaron su compromiso con los valores del humanismo mexicano, reiterando que seguirán trabajando en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar un México más justo, próspero y libre.