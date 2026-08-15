La presentación gratuita de Katy Perry el próximo 25 de agosto en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026 ha generado una amplia expectativa dentro y fuera de San Luis Potosí, perfilándose como uno de los acontecimientos musicales más importantes de esta edición.

Katy Perry en la Fenapo 2026: concierto gratuito genera expectativa. (cortesía )

El concierto de Katy Perry en la Fenapo 2026 en San Luis Potosí también abre la posibilidad de alcanzar una nueva marca de asistencia en la Feria, luego de la respuesta registrada durante las presentaciones multitudinarias de ediciones anteriores.

Katy Perry en la Fenapo 2026: concierto gratuito genera expectativa. (cortesía )

Crece el turismo de San Luis Potosí ante actividades de la Fenapo 2026

Ante la llegada prevista de miles de visitantes nacionales y extranjeros, se registra una importante demanda de vuelos hacia el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, mientras que el sector hotelero metropolitano, con aproximadamente ocho mil habitaciones disponibles, proyecta una ocupación superior al 80 por ciento para esa fecha.

Katy Perry en la Fenapo 2026: concierto gratuito genera expectativa. (cortesía )

La presencia de visitantes representará además una importante actividad para hoteles, restaurantes, comercios, transporte y prestadores de servicios, extendiendo los beneficios económicos de la Feria a distintos sectores de la entidad.

Katy Perry en la Fenapo 2026: concierto gratuito genera expectativa. (cortesía )

Con una cartelera internacional y espectáculos gratuitos, la Fenapo 2026 consolida a San Luis Potosí como uno de los principales destinos de entretenimiento del país durante la temporada de verano.