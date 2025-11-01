El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, supervisó los trabajos de atención a los municipios de Chapulhuacán y La Misión, afectados por las lluvias torrenciales. Durante su recorrido, el mandatario destacó la presencia permanente del gobierno estatal y la coordinación con la Federación para garantizar ayuda integral a las familias damnificadas.

“Todo el apoyo y sin omitir a nadie: ese es el compromiso que hacemos, y aquí van a tener una presencia permanente del gobierno del estado, a través de los funcionarios” Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo

Hidalgo implementa programa de empleo temporal

Con el objetivo de apoyar la limpieza y reconstrucción de caminos e infraestructura dañada, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Óscar Javier González, informó sobre un programa de empleo temporal que permitirá a los habitantes colaborar en la recuperación de su propia comunidad.

El secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, Alejandro Sánchez García, informó que se han desplegado 281 máquinas para apertura de caminos, de las cuales 13 operan en Chapulhuacán y 8 en La Misión, asegurando la rehabilitación de la conectividad vial y servicios básicos.

Gobierno de Hidalgo anuncia programa de empleo temporal para el beneficio de las comunidades afectadas (Cortesía)

Por su parte, los presidentes municipales de Chapulhuacán, Nhur Amira Núñez, y de La Misión, Ibsan Israel Villeda Villeda, agradecieron la ayuda recibida y destacaron la presencia del gobernador, quien supervisa los trabajos y mantiene un contacto directo con la población.

Finalmente, el gobernador aseguró que la siguiente etapa es la reconstrucción integral de comunidades, asegurando que los programas implementados beneficiarán directamente a quienes perdieron sus bienes y requieren apoyo urgente.