El gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, informó que hoy lunes 10 de noviembre de 2025, fueron evacuadas 17 personas debido a las condiciones de clima gélido.

Esto como parte de las medidas que lleva a cabo el Comité de Atención de Emergencias de Hidalgo, ante la entrada del frente frío número 13.

Julio Menchaca: Hidalgo evacua 17 personas por frente frío número 13

El gobernador Julio Menchaca detalló que el gobierno de Hidalgo ha llevado a cabo la evacuación de 17 personas por clima gélido.

Esto en la localidad de Acuautla, en el municipio de Huehuetla, como medida de precaución ante las condiciones climáticas extremas.

En este sentido, se llevan a cabo medidas de protección a la ciudadanía en la región de Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra de Tenango y la Huasteca ante la presencia del frente frío número 13.

Como parte del informe del Gabinete de Seguridad, Julio Menchaca también reportó que se registró un deslave en la localidad de Pemuxco.

Ante esos hechos no se reportaron personas lesionadas, por lo que autoridades mantienen un monitoreo de las condiciones en esa zona del estado de Hidalgo.

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo (Cortesía)

Julio Menchaca: Hidalgo continúa con acciones de seguridad

Dentro de la misma reunión, Julio Menchaca informó que 23 personas fueron detenidas en Atotonilco de Tula, a quienes durante un revisión les decomisaron:

ocho armas largas

cuatro armas cortas

presunta drogs

vehículos

De igual forma, seis personas fueron detenidas en Atitalaquia, a quienes se les encontró una persona secuestrada .

En Tizayuca, se llevó a cabo el desmantelamiento de dos puntos de venta de narcóticos, en donde además detuvieron a 3 personas que portaban dosis de estupefacientes.

En Zacualtipán de Ángeles, dos personas fueron detenidas por posesión ilegal de 171 cartuchos de diferentes calibres, de los cuales no pudieron comprobar su tenencia.