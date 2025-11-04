El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, recorrió los municipios de Xochiatipan, Huautla y Atlapexco, acompañado de autoridades federales y locales, como parte de la supervisión a la atención integral que se brinda en la Huasteca hidalguense tras las lluvias torrenciales que afectaron diversas comunidades del estado.

Julio Menchaca anuncia reubicación de familias y otras medidas

El mandatario estatal informó que continuará la entrega de víveres, apoyos económicos y levantamiento de censos para la planificación de programas sociales. Además, adelantó que se llevará a cabo la reubicación de familias damnificadas.

Tenemos el compromiso del gobierno federal, hago el compromiso del gobierno del estado, junto con las presidentas y presidentes municipales, para enfrentar con mucha fuerza, con mucha energía, esta situación. Julio Menchaca

El mandatario hidalguense reconoció la dedicación de las y los servidores públicos que han permanecido en los 28 municipios afectados. Enfatizó que la unión y el amor por la tierra y la comunidad son la fuerza que impulsa la reconstrucción para las futuras generaciones.

Julio Menchaca supervisa ayuda comunitaria en los municipios de Xochiatipan, Huautla y Atlapexco. (Cortesía )

Autoridades intensifican apoyo a comunidades de la Huasteca hidalguense

Pablo Octavio Olvera Sánchez, director general del Centro SICT Hidalgo, informó que en coordinación con la administración estatal se ha desplegado maquinaria y personal especializado para restablecer la comunicación en diversas vialidades.

Por su parte, Alejandrina Ortega, representante del ISSSTE en Hidalgo, detalló que alrededor de 150 médicas y médicos provenientes de otras entidades se desplazaron a 15 municipios hidalguenses para brindar atención a las familias afectadas.

Julio Menchaca supervisa ayuda comunitaria en los municipios de Xochiatipan, Huautla y Atlapexco. (Cortesía )

El secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdez, reportó que 203 planteles resultaron con daños en todo el estado, de los cuales 11 se ubican en Xochiatipan, Huautla y Atlapexco. Añadió que ya se realizan labores de limpieza y exhortó a la población a iniciar también la reconstrucción emocional ante las pérdidas sufridas.

Asimismo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Napoleón González Pérez, aseguró que el gobierno estatal apoyará directamente a productoras y productores que perdieron ganado y cultivos, principalmente de maíz, frijol, naranja y café en la Huasteca hidalguense.

Finalmente, la presidenta municipal de Xochiatipan, Erika Hernández Ramírez, y los alcaldes de Huautla y Atlapexco, Jorge Alberto Hernández Cortés y Juan de Dios Nochebuena Hernández, respectivamente, agradecieron el respaldo de los gobiernos de México e Hidalgo, así como la solidaridad de las comunidades para salir adelante.