El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, recorrió los municipios de Xochiatipan, Huautla y Atlapexco, acompañado de autoridades federales y locales, como parte de la supervisión a la atención integral que se brinda en la Huasteca hidalguense tras las lluvias torrenciales que afectaron diversas comunidades del estado.
Julio Menchaca anuncia reubicación de familias y otras medidas
El mandatario estatal informó que continuará la entrega de víveres, apoyos económicos y levantamiento de censos para la planificación de programas sociales. Además, adelantó que se llevará a cabo la reubicación de familias damnificadas.
Tenemos el compromiso del gobierno federal, hago el compromiso del gobierno del estado, junto con las presidentas y presidentes municipales, para enfrentar con mucha fuerza, con mucha energía, esta situación.Julio Menchaca
El mandatario hidalguense reconoció la dedicación de las y los servidores públicos que han permanecido en los 28 municipios afectados. Enfatizó que la unión y el amor por la tierra y la comunidad son la fuerza que impulsa la reconstrucción para las futuras generaciones.
Autoridades intensifican apoyo a comunidades de la Huasteca hidalguense
Pablo Octavio Olvera Sánchez, director general del Centro SICT Hidalgo, informó que en coordinación con la administración estatal se ha desplegado maquinaria y personal especializado para restablecer la comunicación en diversas vialidades.
Por su parte, Alejandrina Ortega, representante del ISSSTE en Hidalgo, detalló que alrededor de 150 médicas y médicos provenientes de otras entidades se desplazaron a 15 municipios hidalguenses para brindar atención a las familias afectadas.
El secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdez, reportó que 203 planteles resultaron con daños en todo el estado, de los cuales 11 se ubican en Xochiatipan, Huautla y Atlapexco. Añadió que ya se realizan labores de limpieza y exhortó a la población a iniciar también la reconstrucción emocional ante las pérdidas sufridas.
Asimismo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Napoleón González Pérez, aseguró que el gobierno estatal apoyará directamente a productoras y productores que perdieron ganado y cultivos, principalmente de maíz, frijol, naranja y café en la Huasteca hidalguense.
Finalmente, la presidenta municipal de Xochiatipan, Erika Hernández Ramírez, y los alcaldes de Huautla y Atlapexco, Jorge Alberto Hernández Cortés y Juan de Dios Nochebuena Hernández, respectivamente, agradecieron el respaldo de los gobiernos de México e Hidalgo, así como la solidaridad de las comunidades para salir adelante.