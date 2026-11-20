En representación del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, la secretaria de Hacienda, María Esther Ramírez entregó el Paquete Hacendario 2027 al Congreso del Estado como parte del ejercicio fiscal. El Paquete Hacendario prevé ingresos por 81 mil 118 millones de pesos, monto superior en 5 mil 775 millones de pesos al autorizado para 2026, equivalente a un crecimiento de 7.7 por ciento.

La propuesta se integra por la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, la Miscelánea Fiscal y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos, instrumentos hacendarios que establecen la política de ingresos, gasto público y disposiciones fiscales que orientarán el desarrollo de Hidalgo durante el siguiente ejercicio fiscal.

Secretaria de Hacienda entrega el Paquete Hacendario 2027 (cortesía )

Hidalgo prevé recaudar 9 mil 237 millones de pesos sin nuevos impuestos

El gobierno de Hidalgo, declaró que se estima recaudar un total de 9 mil 237 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 14.9 por ciento respecto a 2026, sin crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas de los ya existentes.

Detallaron que esto es resultado de un esquema tributario eficiente y de la implementación de políticas fiscales. Asimismo, las transferencias federales se estiman en 71 mil 880 millones de pesos.

El sector educativo concentra recursos por 35 mil 396 millones de pesos, equivalentes al 43.6 por ciento del presupuesto estatal. Asimismo, se destinan 7 mil 127 millones de pesos a infraestructura pública y desarrollo urbano sostenible.

El gobierno de Hidalgo, detalló que 3 mil 887 millones serán destinados a salud; 3 mil 862 millones a seguridad pública; 3 mil 692 millones a bienestar e inclusión social; y 898 millones de pesos a agricultura y desarrollo rural, consolidando estos rubros como prioridades del ejercicio fiscal 2027.

Secretaria de Hacienda entrega el Paquete Hacendario 2027 (cortesía )

Paquete Hacendario 2027 contempla inversión pública histórica

Asimismo, las autoridades proyectaron una inversión pública histórica de 14 mil millones de pesos, destinada al desarrollo de infraestructura carretera, hidráulica y urbana, con el propósito de fortalecer la conectividad, atraer inversión y generar condiciones para el crecimiento económico regional, así como recursos para programas sociales.

Indicaron que esta cifra representa un incremento de 159 por ciento respecto de 2022, cuando el presupuesto de inversión pública ascendía a 5 mil 406 millones de pesos, lo que significa que la inversión pública estatal se ha multiplicado por 2.6 durante la actual administración.

Además, el gobierno de Hidalgo consideró que el proyecto también alberga recursos por un monto de 14 mil 075 millones de pesos para municipios, un incremento de 566 millones respecto a 2026, equivalente a 4.2 por ciento, para atender las necesidades de las comunidades.

A través de programas, acciones y políticas públicas que contribuyen al bienestar de las personas y comunidades que más apoyo requieren, el Presupuesto de Egresos contempla recursos con impacto en grupos vulnerables por 5 mil 751 millones de pesos:

Mujeres e igualdad de género - 3 mil 107 millones de pesos.

Juventudes - 2 mil 529 millones de pesos.

Niñas, niños y adolescentes - 2 mil 520 millones de pesos.

Población indígena - 1 mil 729 millones de pesos.

Personas con discapacidad - más de mil 060 millones de pesos

El gobierno de Hidalgo bajo la administración del gobernador, Julio Menchaca incorporará, por primera vez un Anexo Transversal para la población LGBTI+, fortaleciendo la perspectiva de igualdad, inclusión y no discriminación.

Secretaria de Hacienda entrega el Paquete Hacendario 2027 (cortesía )

Este Paquete Hacendario 2027 determinado por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca refleja una política hacendaria orientada a fortalecer la inversión pública, consolidar las finanzas estatales, impulsar el desarrollo regional y ampliar las oportunidades de bienestar para la población.