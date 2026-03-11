La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México alcanzó una cifra histórica de 8.84 millones de visitantes internacionales durante enero de 2026. Este resultado representa el nivel más alto para un primer mes del año desde que se tiene registro, con un alza del 10 por ciento.

Estos indicadores confirman que el sector mantiene una tendencia de crecimiento sólida y constante. Para la titular de Sectur, estos niveles históricos en la llegada de viajeros internacionales reflejan la alta confianza que el mundo deposita en los destinos turísticos mexicanos.

Turismo récord en 2026: Sectur reporta ingreso de 3 mil 477 mdd en enero (Cortesía)

Josefina Rodríguez Zamora destaca crecimiento histórico en turismo y divisas

De acuerdo con datos del INEGI, el país recibió a 4.29 millones de turistas en el primer mes del año, superando en un 8.6 por ciento las cifras de 2025.

Este dinamismo se tradujo también en un flujo económico positivo, con ingresos por divisas que alcanzaron los 3 mil 477 millones de dólares.

El incremento del 3.9 por ciento en la captación de divisas subraya el papel estratégico del turismo como motor financiero. Rodríguez Zamora enfatizó que estos resultados consolidan la competitividad de México en el escenario global y aseguran un papel protagónico para el país durante todo el 2026.

Sectur impulsa la Prosperidad Compartida con el Plan México

La funcionaria señaló que este éxito se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dentro del Plan México. El objetivo central es mantener a la nación como el quinto país más visitado del mundo, promoviendo un modelo de desarrollo basado en la Prosperidad Compartida.

Desde la Secretaría de Turismo se continuarán impulsando estrategias que beneficien directamente a las comunidades y fortalezcan las economías locales. Al diversificar la oferta y los mercados, se busca que el crecimiento turístico genere oportunidades equitativas y bienestar para todas las regiones del país.

Finalmente, Josefina Rodríguez Zamora resaltó que el inicio del año mundialista es una oportunidad inmejorable para el escaparate internacional. México aprovechará este impulso para seguir promocionando sus destinos, fortaleciendo su oferta y consolidando su liderazgo en la industria turística global.