La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, realizó una gira de trabajo en Zamora, donde destacó que gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el estado registró un crecimiento turístico y fortaleció la colaboración entre autoridades y el sector empresarial.

“Nos convoca el propósito de fortalecer la coordinación entre el sector público y el sector empresarial para impulsar el desarrollo económico, la inversión y la competitividad de Zamora. Y lo hacemos con la visión clara que nos da el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo” Josefina Rodríguez, titular de Turismo

Durante el encuentro, la funcionaria estuvo acompañada por el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García, donde aseguró que Michoacán atraviesa una etapa de dinamismo en materia de turismo, consolidando un crecimiento del 7.1% en la llegada de visitantes en el 2025 respecto al 2024.

Michoacán recibió a más de 300 mil turistas durante el 2025

Rodríguez Zamora subrayó que durante el 2025 se contabilizó la llegada de 385 mil 838 turistas hospedados en hoteles de Michoacán.

Asimismo, señaló que el turismo en el estado se consolida como motor de desarrollo regional, al detonar cadenas productivas, fortalecer el empleo formal y proyectar los destinos del estado en mercados internacionales.

Gobierno federal y estatal fortalecen la estrategia turística en Zamora para generar derrama económica (cortesía)

Por otra parte, destacó que la conectividad aérea ha sido un factor clave en este avance. De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil, entre enero y diciembre del 2025 se registraron 6 mil 477 vuelos hacia Michoacán, lo que representa un aumento del 22.4% frente al 2024.

En este mismo periodo se movilizaron más de 826 mil pasajeros, principalmente a través de los aeropuertos de Morelia y Uruapan.

Gobierno federal y estatal fortalecen la estrategia turística en Zamora para generar derrama económica (cortesía)

Durante su reunión, la titular de Turismo enfatizó que el crecimiento turístico debe traducirse en oportunidades concretas para los municipios, con mayor inversión, generación de empleos y derrama económica local.

“Dentro de esta visión integral, el turismo es un eje estratégico para la cohesión social y la construcción de paz porque genera empleos formales, activa cadenas productivas, fortalece el orgullo comunitario y proyecta lo mejor de nuestro territorio al mundo” Josefina Rodríguez, titular de Turismo

La funcionaria federal enfatizó que Zamora cuenta con 24 establecimientos de hospedaje y mil 45 habitaciones, lo que representa una base sólida para fortalecer su posicionamiento regional.

Gobierno federal y estatal fortalecen la estrategia turística en Zamora para generar derrama económica (cortesía)

Finalmente, reiteró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, apuesta por el turismo como eje estratégico, así como el crecimiento económico y la prosperidad compartida, con el objetivo de convertir a Zamora en un referente de desarrollo y estabilidad para las familias michoacanas.