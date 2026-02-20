Un juez ordenó la suspensión del proceso penal en contra de José Alberto Abud, por lo que el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche quedó libre este jueves 19 de febrero.

Edwin Trejo Gutiérrez, abogado de José Alberto Abud, señaló que el exrector “está completamente en libertad” y ya no tiene ninguna medida cautelar que le impida desarrollar su vida.

La tarde de este jueves, un juez otorgó la suspensión condicional del proceso en contra de José Alberto Abud Flores y dos de sus colaboradores, acusados de narcomenudeo.

De acuerdo con el abogado, José Alberto Abud Flores no aceptó ningún tipo de culpabilidad, por lo que se optó por llevar un proceso sin juicio y, en seis meses, este se cerrará por completo.

“La inocencia de los imputados, en el caso del rector y sus dos colaboradores, se mantiene intocable, sigue siendo inocente y simplemente con el acuerdo de la Fiscalía este proceso se concluye”. Edwin Trejo Gutiérrez, abogado de José Alberto Abud

🚨José Alberto Abud Flores queda en total libertad en Campeche



El ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche salió de la audiencia totalmente libre tras la suspensión de su proceso penal por presuntos delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, confirmó su… pic.twitter.com/E5vFqhMP5i — Azucena Uresti (@azucenau) February 19, 2026

José Abud Flores regresará a las aulas, pero no en Campeche

Al salir de los juzgados, José Abud Flores hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarse, pues nadie estaría exentó a que le suceda lo mismo y adelantó cuál será su futuro tras la suspensión de proceso.

José Abud Flores dijo que regresará a las aulas, pero no en la Universidad Autónoma de Campeche, si no en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM, en el que es profesor.