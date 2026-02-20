Tabasco rindió un emotivo homenaje a Dionicio Morales, Ramón Bolívar y Vicente Gómez Montero durante el inicio de las Jornadas Pellicerianas 2026, celebradas el jueves 19 de febrero de 2026.

El encuentro anual reúne a escritores, mediadores y promotores culturales para honrar el legado de Carlos Pellicer Cámara y la tradición poética del sureste mexicano.

Este evento no solo celebra la memoria literaria, sino que consolida la mediación lectora como una política pública prioritaria en la entidad, llevando las letras más allá de los recintos tradicionales.

Secretaría de Cultura de Tabasco impulsa la identidad literaria del sureste

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Centro Cultural Quinta Grijalva, donde la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Elba Castillo Santiago, destacó que la edición de este año está dedicada a autores que construyeron su obra desde la identidad fluvial y tropical del trópico.

En representación del gobernador Javier May Rodríguez, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, dio inicio formal a las actividades. Durante su discurso, evocó la figura de Carlos Pellicer como un referente inmortal de la literatura mexicana:

Hace 129 años nació un tabasqueño cuya obra, visión de futuro y compromiso con Tabasco trasciende hasta nuestros días y seguirá marcando a las futuras generaciones. José Ramiro López Obrador, Secretario de Gobierno en Tabasco

Como parte de los actos simbólicos, se develó el retrato de Ramón Bolívar, realizado por el artista Fontanelly Vázquez Alejandro, y se anunció la distribución de la colección “25 para el 25” del Fondo de Cultura Económica, para fomentar la lectura con títulos accesibles.

Inician las Jornadas Pellicerianas en Tabasco; celebran legado de Carlos Pellicer. (Cortesía)

Mesas de lectura y talleres: Las Jornadas Pellicerianas llegan a los municipios

Más allá del protocolo, el eje de la jornada se centró en la formación de nuevos públicos. En la Biblioteca José María Pino Suárez, se realizó el Encuentro Estatal de Mediadores de Lectura, mientras que en Comalcalco se desarrollaron mesas de diálogo con escritores locales sobre los desafíos regionales de la cultura.

La programación incluyó actividades de vanguardia pedagógica:

Elaboración de libros Pop-Up y el uso del Kamishibai como detonador de diálogo.

Carlos Pellicer López ofreció una relectura contemporánea de “Laudanza de la provincia”.

Concierto multidisciplinario a cargo de la Banda Sinfónica del Estado.

En un esfuerzo por descentralizar la agenda cultural, las Jornadas Pellicerianas buscan sostener un debate literario desde la periferia, reafirmando que el sureste es un pilar fundamental de la riqueza intelectual de México.