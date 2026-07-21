Un grupo de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) protestaron en la ciudad de Tijuana, Baja California, por la detención del exgobernador Ernesto Ruffo y pidieron su liberación.

Cabe recordar que Ernesto Ruffo fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por señalamientos de huachicol y delincuencia organizada.

PAN exige una resolución imparcial para Ernesto Ruffo

Acompañados por pancartas con mensajes como “liberen a Ruffo”, “Ruffo preso político ¡Libertad!“, el PAN protestó frente a las instalaciones de la FGR en Tijuana para exigir la liberación del exgobernador de Baja California.

Los asistentes a la movilización exigieron a las autoridades federales que se respeten sus derechos y el debido proceso, además de que cesen lo que han considerado como ataques dirigidos contra su trayectoria.

La manifestación tuvo lugar luego de que diversos militantes del PAN han catalogado a Ernesto Ruffo como un “preso político”, sugiriendo que su detención forma parte de una estrategia mediática en Baja California.

PAN protesta en Tijuana por detención de Ernesto Ruffo y pide su liberación (OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO / Omar Martínez Noyola)

Adicional, acusaron que así como existió una movilización para detener al exmandatario, no se siguen los mismos procesos contra otros gobernadores acusados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Por tal motivo, la protesta incluyó la recolección de firmas ciudadanas con la intención de presionar a las autoridades federales para que se lleve a cabo una resolución judicial imparcial para Ernesto Ruffo.

Los manifestantes insisten en que las autoridades federales deben aplicar la ley con el mismo rigor en todas las indagatorias, evitando que el sistema judicial sea utilizado como una herramienta contra los opositores.