El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció que Yucatán será sede del Congreso Mundial Brahman 2026, evento de alcance internacional que posicionará a la entidad y a México como referentes globales en genética bovina y producción ganadera.

El evento se llevará a cabo del 10 al 15 de noviembre de 2026 en Mérida y generará una derrama económica estimada de entre 80 y 100 millones de pesos, impulsando la ocupación hotelera, los servicios turísticos, el comercio y la proveeduría local.

Joaquín Díaz Mena destaca impacto del Congreso Mundial Brahman 2026 en Yucatán

El Congreso reunirá en Mérida a criadores, productores, especialistas e inversionistas del sector pecuario provenientes de diversos países, consolidando a México como referente global en mejoramiento genético bovino.

Podría generar una derrama económica de entre 80 y 100 millones de pesos, con impacto directo en el sector hotelero, restaurantero, servicios turísticos, transporte y comercio, fortaleciendo la economía regional y ampliando oportunidades para empresas y trabajadores yucatecos.

El anuncio oficial se realizó en la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, donde el mandatario informó que el Congreso se celebrará junto con la 29.ª Exposición Nacional Brahman, como parte de la tradicional Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil.

Asimismo, indicó que la promoción internacional iniciará en marzo de 2026, durante la reunión del Consejo de la Federación Internacional Brahman en Houston, donde se presentará oficialmente a Yucatán como sede ante representantes del sector ganadero mundial.

Joaquín Díaz Mena señaló que esta designación representa un reconocimiento internacional a la capacidad productiva, organizativa y técnica del estado.

(Cortesía)

Joaquín Díaz Mena subraya el papel de la ganadería en el desarrollo de Yucatán

El gobernador reconoció que la ganadería es parte esencial de la identidad productiva de Yucatán, sector que muestra avances en mejoramiento genético, profesionalización del campo y vinculación con mercados nacionales e internacionales.

Con este evento, Yucatán se consolida como punto de encuentro global para el desarrollo agropecuario, la innovación productiva y la inversión, además de generar beneficios económicos, turísticos y comerciales para la región y para México.

El secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, destacó que el Congreso Mundial Brahman es el foro internacional más importante de esta raza bovina y permitirá a productores locales acceder a conocimientos de vanguardia en genética, sanidad y tecnología aplicada.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, Óscar Thomas Obregón, afirmó que México será sede por tercera ocasión y Yucatán por segunda vez, lo que representa un reconocimiento internacional al país en la cría y mejoramiento genético de esta raza bovina.

Señaló que el Congreso, realizado desde 1982 de manera bianual, abre oportunidades comerciales y promueve el intercambio de avances en genética, sanidad y manejo, con la participación de criadores y especialistas de distintos países.

Al anuncio también asistieron autoridades estatales y representantes del sector productivo, quienes coincidieron en que el Congreso Mundial Brahman 2026 fortalecerá la proyección internacional de Yucatán y del sector ganadero mexicano.