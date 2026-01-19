Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, rindió su Primer Informe de Gobierno donde aseguró que su administración avanza con rumbo claro, cercanía con la gente y con una estrategia enfocada en reducir la desigualdad, fortalecer las comunidades y garantizar bienestar y oportunidades en los 106 municipios.

Durante su mensaje, realizado en el Centro Internacional de Convenciones, el gobernador afirmó que desde el inicio de su administración se tomó la decisión de gobernar escuchando a la ciudadanía, priorizando a los sectores históricamente olvidados y destinando los recursos públicos a las verdaderas necesidades de la población.

Joaquín Díaz Mena asegura que más del 80% de compromisos ya están en marcha

Joaquín Díaz señaló que el 87% de los compromisos de su sexenio ya cuentan con presupuesto asignado y se encuentran en ejecución, asegurando que es una forma distinta de gobernar, alineada con los principios de la Cuarta Transformación.

Acompañado por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, representante personal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador aseguró que Yucatán tiene plan, futuro y una visión de largo plazo basada en el llamado Renacimiento Maya.

El Gobernador destacó avances en educación, salud, campo, seguridad y obra pública en los 106 municipios (Cortesía)

Yucatán tiene a la educación, mujeres y campo como ejes principales

En materia educativa, el mandatario estatal destacó la entrega de 200 mil paquetes de útiles, uniformes, zapatos y chamarras, así como la creación de las Becas Juventudes Renacimiento, que benefician a más de nueve mil estudiantes universitarios que no contaban con apoyo federal.

Por otra parte, resaltó el programa Mujeres Renacimiento, el cual aumentará a 3 mil pesos bimestrales en el 2026, además de la operación de 31 Centros Libre, donde se brinda atención psicológica, jurídica y social.

Mientras que en el sector rural, se informó que se rehabilitaron más de 750 kilómetros de caminos rurales, con una inversión de más de 60 millones de pesos, se brindó apoyo a más de seis mil productores, se instalaron sistemas de riego con paneles solares y se fortaleció el hato ganadero con el aumento del subsidio de 20 mil a 30 mil pesos por semental y la producción de traspatio, impulsando la soberanía alimentaria de más de dos mil 200 familias.

Además, destacó la entrega de kits del esquema Seguridad en el Mar a más de 12 mil pescadores, con chalecos, radios con GPS y botones de emergencia, así como la entrega de 170 motores ecológicos fuera de borda, con una inversión superior a 16 millones de pesos.

Yucatán impulsa seguridad, salud y obra pública

Díaz Mena destacó la incorporación de 630 patrullas, además del mejoramiento del sistema C5i y el anuncio de un nuevo centro de formación policial en el 2026.

En temas de salud, resaltó la inversión histórica de más de 107 millones de pesos en clínicas y hospitales, así como una inversión de 180 millones de pesos en equipo de última generación y 450 millones en insumos para el Hospital de Alta Especialidad, y la construcción del nuevo Hospital O’Horán.

Finalmente, señaló que la obra pública regresó a colonias y municipios mediante el Plan Bienestar, con una inversión cercana a 4 mil millones de pesos, además de la creación de Pilares Renacimiento y la estrategia Aliados por la Vida para la prevención del delito.