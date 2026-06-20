La alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga Romero, encabezó el encuentro ciudadano “En La Paz sí cumplimos”, que reunió a más de 10 mil personas en el Estadio Arturo C. Nahl y se convirtió en una muestra de respaldo popular a su proyecto político y a la continuidad de la transformación en Baja California Sur.

Familias, jóvenes, mujeres, trabajadores y liderazgos provenientes de los cinco municipios del estado acudieron para acompañar a la alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga Romero, en una jornada que marcó el cierre de una etapa de gobierno y el inicio de una nueva ruta política. Asimismo, agradeció a los asistentes, a quienes en su mensaje puntualizó que no es una despedida.

Milena Quiroga llama a extender la transformación a Baja California Sur

La alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga Romero, recordó que asumió el compromiso de gobernar con honestidad y cercanía con la ciudadanía, una convicción que, aseguró, se ha traducido en resultados.

Durante su intervención, la alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga Romero, hizo un recuento de las acciones impulsadas en materia de acceso al agua, recuperación de espacios públicos, fortalecimiento de la policía municipal, movilidad y modernización gubernamental.

Porque la confianza no se gana con discursos. La confianza se gana con hechos. Milena Quiroga Romero, alcaldesa con licencia de La Paz,

La alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga Romero, aseguró que la transformación de la capital sudcaliforniana se construyó escuchando a la ciudadanía y atendiendo problemas históricos con una visión de largo plazo.

Asimismo, defendió la identidad y el patrimonio natural del estado, al señalar que el desarrollo debe realizarse con responsabilidad ambiental.

Lo sostengo y lo sostendré siempre: la Sierra de la Laguna no se toca, la Sierra de la Laguna se defiende. Es nuestra agua, nuestro aire y nuestra vida. Milena Quiroga Romero, alcaldesa con licencia de La Paz

Al referirse a la nueva etapa que inicia tras solicitar licencia al cargo, la alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga Romero, destacó que aún existen retos por atender.

La alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga Romero, aseguró que continuará defendiendo los principios de la Cuarta Transformación y sostuvo que no se dejará vencer por ataques o campañas de desprestigio.

Seguiré construyendo en unidad con todas y todos los que queremos un estado con bienestar, con justicia y con oportunidades. Tienen mi palabra, no les voy a fallar. Milena Quiroga Romero, alcaldesa con licencia de La Paz

El encuentro “En La Paz sí cumplimos” concluyó entre aplausos y consignas de respaldo, con un mensaje que resonó entre los asistentes: “la palabra choyera se cumple”.