El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, entregó constancias del programa Pescando Vida a 100 mujeres ostricultoras de comunidades ribereñas del municipio de Cárdenas, como parte de la estrategia para fortalecer el sector pesquero y mejorar los ingresos de las familias.

Durante el evento, el mandatario estatal informó que el programa acumula una inversión de 850 millones de pesos en dos años, de los cuales 600 millones fueron destinados el año pasado y 250 millones corresponden al presente ejercicio.

Con recursos propios, recursos del pueblo, estamos invirtiendo en este programa para que las familias pescadoras estén arriba de la línea de bienestar. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Javier May fortalece Pescando Vida.

Beneficiarias producirán hasta 14 mil ostiones

Las beneficiarias, provenientes de comunidades como El Chocho, Las Flores y El Capricho, recibirán dos líneas de cultivo para producir alrededor de 14 mil ostiones, además del jornal contemplado dentro del programa.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, explicó que la comercialización de la producción, sumada al apoyo económico, permitirá mejorar el ingreso de las familias participantes.

Nada más los 14 mil ostiones, si se venden a seis pesos el ostión, estamos hablando de 80 mil pesos, más 60 mil pesos del jornal. Si ustedes dividen eso en 12 meses, estamos hablando que van a tener un ingreso de 10 mil pesos al mes. Ya es un buen jornal. Ya están arriba de la línea de bienestar. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Javier May fortalece Pescando Vida.

Pescando Vida busca beneficiar a cinco mil familias tabasqueñas

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, señaló que el programa Pescando Vida ya beneficia a tres mil pescadoras y pescadores y avanza hacia la meta de incorporar a cinco mil familias, con el objetivo de fortalecer la actividad pesquera y contribuir a la reactivación económica de las comunidades costeras.

Asimismo, reconoció el trabajo que realizan las mujeres dedicadas a la actividad ostrícola en ríos, lagunas y zonas costeras, al destacar que su incorporación al programa contribuirá a mejorar los ingresos familiares y fortalecer el desarrollo productivo del estado.