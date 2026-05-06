Javier May Rodríguez inauguró la nueva pista de competencias y exposición ganadera “Edén Caraveo Burelo”, en el marco de la Feria Tabasco 2026, una infraestructura de primer nivel ubicada en el Parque Tabasco “Dora María”, que operará de forma permanente para eventos nacionales e internacionales del sector pecuario.

Con una inversión superior a 41 millones de pesos, el recinto cuenta con pista moderna, gradas ampliadas y servicios para familias y productores, consolidándose como un espacio estratégico para fortalecer la actividad ganadera más allá de la temporada ferial.

El mandatario estatal destacó que esta obra permitirá acercar a las familias a la grandeza del campo tabasqueño, al tiempo que posiciona a la entidad como referente en exposiciones ganaderas de alto nivel.

Nueva pista ganadera impulsa genética y proyección del sector en Tabasco

Durante su recorrido, Javier May visitó la muestra regional ganadera, donde participan más de 100 expositores de Tabasco y Chiapas con más de mil ejemplares de alto registro, entre ellos Brahman, Brangus, Nelore, Gyr, Beefmaster y Simmental, entre otras razas.

El gobernador resaltó la calidad genética del hato tabasqueño y las acciones para recuperar el estatus sanitario, clave para reposicionar al sector en mercados nacionales e internacionales. Además, la jornada incluyó exposiciones productivas y una muestra histórica de las ferias agropecuarias desde 1880.

Javier May impulsa ganadería en Tabasco con nueva pista y genética bovina. (Cortesía)

Productores del sector coincidieron en que esta infraestructura representa un parteaguas para la ganadería en Tabasco, al ofrecer un espacio moderno que permitirá atraer eventos de talla nacional e internacional, mejorar la exhibición de ejemplares y fortalecer la competitividad del estado.

El nuevo recinto también destaca por su capacidad ampliada y mejores condiciones operativas, lo que beneficiará tanto a ganaderos como a visitantes, consolidando a Tabasco como uno de los principales polos ganaderos del sureste mexicano.