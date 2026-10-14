El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, puso en marcha la campaña de vacunación de la temporada invernal 2026-2027, que contempla la aplicación de más de 915 mil dosis contra influenza, COVID-19, neumococo y Virus del Papiloma Humano (VPH).

Tras recibir la vacuna contra la influenza, el gobernador aseguró que hay suficientes biológicos para atender a la población. La jornada se mantendrá vigente hasta el 30 de marzo de 2027 y contempla acciones para acercar los servicios de salud a las familias tabasqueñas.

Durante su conferencia matutina, May Rodríguez destacó la importancia de la prevención y exhortó a madres y padres de familia a llevar a niñas, niños y adolescentes a recibir las vacunas correspondientes.

Tabasco aplicará más de 650 mil vacunas contra la influenza

El secretario de Salud estatal, Alejandro Calderón Alipi, informó que la campaña contempla la aplicación de más de 650 mil dosis contra la influenza, principalmente para personas mayores de 60 años y pacientes con enfermedades crónicas, así como más de 265 mil vacunas contra COVID-19.

La estrategia incluye la participación de dependencias estatales, federales y municipales, además de jornadas de atención en territorio y actividades coordinadas por las jurisdicciones sanitarias.

En el caso del Virus del Papiloma Humano, la Secretaría de Salud prevé aplicar 44 mil 704 dosis a niñas y niños de quinto grado de primaria, personas con VIH y adolescentes que formen parte de los grupos contemplados en la campaña.

El arranque de la jornada incluyó un enlace con la primaria federal Profesora Luz Loreto, ubicada en la colonia Primero de Mayo de Villahermosa, donde dos alumnos recibieron la vacuna y sus madres obtuvieron las respectivas cartillas de vacunación.

Javier May llama a vacunarse contra influenza y COVID-19 en Tabasco (Cortesía)

Las autoridades sanitarias invitaron a la población a localizar los puntos de vacunación disponibles mediante el portal oficial ¿Dónde me vacuno?, donde pueden consultar información para encontrar los módulos de atención.

Con esta campaña, el Gobierno de Tabasco busca ampliar la cobertura de inmunización y facilitar el acceso a las vacunas, con especial atención a los grupos prioritarios durante los meses de mayor circulación de enfermedades respiratorias.