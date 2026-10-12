El Gobierno de Tabasco avanza en la instalación de 100 módulos de fermentación y secado de cacao, con una inversión federal de 32 millones de pesos, para mejorar la calidad del grano y ofrecer mejores condiciones de comercialización a las familias productoras.

Durante una reunión de supervisión con sembradoras y sembradores de cinco Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), en el poblado C-15 “Adolfo López Mateos”, del municipio de Cárdenas, el gobernador Javier May Rodríguez explicó que la estrategia busca fortalecer el cultivo del cacao tabasqueño y consolidarlo como una alternativa productiva rentable.

El proyecto se desarrolla en coordinación con el Gobierno de México. La Federación aportará los recursos para instalar los módulos, mientras que su operación estará a cargo del Gobierno estatal, mediante el equipo técnico de la edición estatal del programa Sembrando Vida.

La iniciativa contempla la participación de pequeños productores, además de capacitación y acompañamiento técnico para mejorar los procesos de producción y elevar la calidad del cacao.

Tabasco instalará 100 módulos para mejorar el precio del cacao (Cortesía)

Javier May busca que productores reciban más de 100 pesos por kilo de cacao seco

Uno de los principales objetivos del programa es alcanzar un precio superior a 100 pesos por kilogramo de cacao seco para las personas productoras, frente a los 12 o 13 pesos por kilogramo de cacao en baba que, de acuerdo con la información del Gobierno estatal, se pagaban el año pasado.

Para avanzar hacia esa meta, los módulos permitirán mejorar los procesos de fermentación y secado, cuidar la inocuidad del grano y generar condiciones que favorezcan su comercialización.

Con estas acciones, el Gobierno de Tabasco busca incrementar el valor agregado del cacao y mejorar los ingresos de las familias que dependen de su cultivo.

La estrategia forma parte de los esfuerzos para recuperar e impulsar la producción cacaotera en la entidad, mediante infraestructura, capacitación y asistencia técnica que permitan fortalecer las condiciones de trabajo de las comunidades productoras.